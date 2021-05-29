不少長者都有囤積舊物的習慣，居於上海的董大媽多年來「收集」了不同廢物，最初挑選值錢物件開始，後來發展到所有垃圾都變得非常「值錢」，結果「塞爆」名下兩間房屋。鄰居受不了董大媽滿屋垃圾，而告上法庭，最後塞滿兩個大約500多呎單位的垃圾，需要用到15車最大載重為8噸的大卡車運走。

事源去年11月上海寶山法院受理了一宗鄰居糾紛案件，指控董大媽名下兩間房屋堆滿垃圾，而且蔓延至公家走廊部份，令該棟樓蟑螂、蚊蟲遍地，而且臭味撲鼻，夏天時更甚，住戶們苦不堪言。

忍無可忍下，董大媽的一樓鄰居及二樓鄰居分別同時將董大媽夫婦訴至寶山法院，請求將兩房屋內的垃圾清理乾淨。據指，當時社區內居委會曾多次提出協助董大媽清理房間垃圾，但每次都遭到她激烈反抗，只能將房屋外垃圾清理乾淨，但每次剛清理好，董大媽又再去垃圾站撿回來。曾有法庭職員到過單位，發現房門幾乎無法打開，只能在屋外和董大媽溝通。

報道指，董大媽其實不缺錢，名下有多套房產，而且丈夫退休後亦有其他工作，加上二人的養老金、房屋的租金等，每個月有近2萬元人民幣（約2萬4千港元）收入。對於拾荒，她可是非常自豪，「別人眼裏看着那些是垃圾，我眼裏看着都是錢啊。我一天能賣兩百多，好的時候還可能更多，偶爾從廢品中發現一些『寶貝』還能有額外的賺頭。」

面對鄰居的抱怨，董大媽卻「理直氣壯」，「蟑螂又不是我養的，誰家沒有蟑螂？」「你們就是羡慕我，嫉妒我，我比你們都有錢，你們都不會過日子的，有甚麼資格說我。」

最後，5月25日，寶山法院出動12名專業清理工人進行清理行動，隨着垃圾被清理，腐爛物品的酸臭味開始更猛烈地撲出屋外，現場所有人都快受不了，董大媽卻坐在椅子上泰然自若，甚至說酸味其實是醋味，因為醋能「殺菌消毒」，所以她特地在家灑了許多醋。

其間，董大媽說起與垃圾相伴的「愛恨情仇」，說「知道你們（法庭）今天要來，我給我女兒打電話，女兒說我活該，妹妹也不來幫我，所有人都說我是自找的，我現在是眾叛親離。」最後，清潔行動由上午9時持續到下午6時，歷時9小時，清理出15大卡車垃圾。

澎湃新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）