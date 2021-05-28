台灣疫情爆發至今兩周，昨日本土確診個案仍有297宗，另有258宗校正回歸個案，總計555宗。同日有19名染疫者死亡，創單日新高。本次疫情至此，台灣已有78人死亡，超越SARS時73人死亡的紀錄。確診人數持續高企，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中承認，近兩周每日確診宗數平穩，未有下降趨勢，原因或與潛藏社區的病人陸續被檢測出來有關；他又指，需加快檢測速度，避免病人留在社區繼續造成感染。

台灣中央流行疫情指揮中心公佈，昨有19人染疫死亡，除一名40多歲女子外，其餘全部有糖尿病及高血壓等長期病患；其中至少10人曾到疫情最初爆發的台北市萬華區活動。

陳時中：要加快檢測

此外，昨亦傳出消息指一名36歲男子確診後於27日凌晨送院不治。此死亡個案未在官方公佈之列，疫情指揮中心發言人莊人祥回應指，目前該個案資料尚未傳回，但應是其中一個確診個案。倘死者確因染疫死亡，將成是次疫情奪去的第79條生命，同時是台灣目前為止最年輕死亡感染者。

今次疫情造成全台死亡數已累積到78人，超越SARS。當時台灣有逾600宗可能病例，其中346位病人最終確認抗體呈陽性，有73人死亡。死亡人數急增，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，原因是台灣新一波疫情，皆為英國變種病毒株相關，其傳播力強；由於疫情未趨緩，死亡人數恐超越SARS數倍。

自本月15日疫情爆發起，僅兩周已急增5,985宗本地確診個案。陳時中指，目前每日確診數字均在250宗以上，「這是不太好的狀況」。他承認，現況反映檢測速度不夠快，雖已制訂一些防疫措施，但「清（查）的速度要加快」。不過，他又指，確診數字未上升，顯示三級管制及戴口罩等措施有成效。他認為，暫未需加緊防疫規定，「第三級社區管理強度應該是夠的，現在問題是執行力」。

新北市疫情嚴峻，昨新增136宗本地確診，141宗回歸校正，合共277宗，為全台最多。目前該市已有4,684人居家隔離，市長侯友宜呼籲民眾「前往購物一次買足且勿逗留」。他同日公佈10項助扶紓困方案，包括包含民生救助、青年見習、勞工紓困等。

首批莫德納疫苗抵台

新一批41萬劑阿斯利康疫苗昨正式開始在台灣各地接種，大批民眾預早排隊等待注射。首批15萬劑莫德納疫苗下午抵台，兩周內完成檢驗後，會優先供醫護等一線人員接種。

運送該批疫苗從杜拜起飛的航機飛行路線較以往靠南，引起外界議論，有指航機或是為繞過中國飛航情報區。此外，日本外相茂木敏充透露，正考慮提供一批阿斯利康疫苗予台灣。

台灣蘋果新聞網/中央社