台灣乾旱天氣持續，部份縣市仍在實施制水，可是，今日民眾期待以久的梅雨終於來臨，台中、新竹都落起雨，有台中民眾感觸地說：「終於聽見下雨聲音！」中央氣象局表示，今日中、北部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，局部雨勢較大。可是，天氣風險公司總經理彭啟明則警告，短時間強降雨可能帶來「旱轉澇」風險，但即便近期有望出現短時間強降雨，預估還是不足以全面解旱。

台中民眾最擔心的是德基水庫的存量，當地山區上午也是陰天，在上午10時後，山區、市區及沿海地區都陸續降雨，民眾跟農民相當開心。梧棲區蔡先生說，上午有降雨，雨勢瞬間強大，但一下就轉小變毛毛雨，連雨衣都不用穿。民眾稱，除了替炎夏降溫，也期盼多下幾場大雨，而且落在集水區，替水庫解渴。

新竹各地今早亦陸續降雨，截至下午2時，新豐觀測站24小時累積雨量5毫米，北埔鄉外坪觀測站為4.5毫米，尖石鄉田埔分校、五峰鄉的河頭、太閣南觀測站則分別有4毫米。當局今早9時10分進行人工增雨，希望借這次梅雨通過，能帶來足夠雨勢，增加寶山水庫、寶山第二水庫的存量，避免新竹地區在下周二進入分區供水狀態。

中央大學大氣科學學系兼任副教授吳德榮表示，今天梅雨鋒逐漸南下，各地將由北而南、先後轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，大氣不穩定，局部地區有較大雨勢，各地氣溫略降，北台稍轉涼，中南部仍偏熱。

彭啟明則表示，中、小尺度的對流雲系在台灣隨機出現，2至3小時內可快速組織，所在處將出現大雨、強風、雷擊等劇烈天氣現象，甚至可能為局部地區帶來100毫米時雨量。不過，對流雲團帶來瞬間大雨，過去都有機會為局部地區帶來水浸等問題，雖然近期台灣遭逢旱象，但還是要留意短時間強降雨容易帶來旱轉澇的風險。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》／中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）