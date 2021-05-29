日本第11管區那霸海上保安總部今日（29日）表示，早上有4艘中國海警船在有主權爭議的釣魚島（日稱尖閣諸島）海域活動並企圖接近日本漁船，是周二（25日）以來再有中國公務船駛入該海域。針對中國在釣島的活動，有日媒指，日本維新會和國民民主黨首次合作推動法案，允許自衞隊監視在釣島海域的中國海警船時受生命威脅，可以開火。

據日本那霸海上保安總部表示，今日凌晨2時55分有2艘中國海警船駛入釣魚島海域，在南小島東南方約25公里試圖接近正在作業的3艘日本漁船，當時日本漁船上各有3人。至早上約8時40分，另有2艘中國海警船亦駛入該海域。4艘海警船於早上10時45分左右，像追着漁船般駛離。當局指，其中1艘中國船隻搭載類似機關炮的裝置。

日方巡邏船則在漁船周邊保護，並警告中國船隻駛離。

當局又指，中國海警船今次在釣島海域最長航行了近8小時，是今年第20天有中國公務船駛入上述海域。

另外，日本放送協會（NHK）今日報道，在野維新會與國民民主黨首次合作推動法案，兩黨已確定方針，將會向國會提出涉及日本自衞法等的修正案。

修正案是針對中國公務船在釣島的活動，法案要求自衞隊必須對進入釣魚島海域的中國海警船，實施警戒監視並收集情報，如隊員生命受威脅，允許在不超出自衞範圍下使用武器。

NHK／共同網

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