廣西柳州市紀委監委官網28日消息，廣西柳州市金融投資發展集團有限公司前董事長、黨委書記李耀清涉嫌嚴重違紀違法，目前正遭柳州市紀委監委紀律審查和監察調查。值得注意的是，李耀清2014年任柳州銀行董事長時，曾被刀手埋伏狂劈3刀，事件最終牽扯出涉款420億元人民幣（下同，約511億港元）的貸款騙案。

59歲的李耀清，曾任柳州銀行董事長逾5年，2019年5月15日起，不再擔任廣西柳州市金融投資發展集團有限公司黨委書記、董事長，柳州銀行股份有限公司黨委書記、董事長職務，轉任廣西柳州市金融投資發展集團有限公司顧問。

2014年5月10日，時任柳州銀行董事長的李耀清，於回家途中被兩名埋伏屋苑大門外的刀手，以20厘米長菜刀施襲，背部被劈3刀。事後警方拘捕12名涉案疑犯。

經調查，是廣西商人吳東的兩個兒子吳浩、吳世忠，因其家族企業廣西中美天元融資性擔保集團有限公貸款受阻，合謀他人報復。

至於上述公司所涉及的貸款騙案，是吳東、吳洲等人授意下，吳東和朱錦華等12名被告人分工負責，在申請貸款過程中偽造文件，向銀行申請貸款、票據承兌、金融票證，共取得393筆合共420億餘元。

2018年11月2日柳州市中級人民法院公開宣判，吳東犯騙取貸款、行賄罪成，判囚10年6個月，罰款2億元（約2.4億港元）。其他被告判1年6個月至8年不等。涉案公司退回當時尚未激清的約109.8億元（約133.6億港元）貸款及其利息。

澎湃新聞網

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