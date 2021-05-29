國際金融論壇（IFF）春季會議，今、明兩天在北京舉行。論壇主席、第十二屆全國政協副主席、中國人民銀行前行長周小川，在會議上演講時表示，中國將繼續當好世界工廠及世界市場，還要做世界和平的建設者、國際秩序的維護者，為世界經濟復蘇注入強大的動力。對此，有網民嘲諷：「不是想做就可以做的，這得問問世界老大美國歐洲幹不幹。」

周小川在演講中指出，2021年起中國開始實施社會經濟發展第十四個五年計劃，開啓全面建設社會主義現代化國家的新徵程，進入新發展階段，中國正在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相促進的新發展格局。

周小川強調，中國將繼續當好世界工廠和世界市場，在擴大內需的同時繼續擴大開放，着力推動規則、規制、管理、標準等制度的開放，持續營造市場化、法治化、國際化的營商環境，更加積極參與雙邊、多邊區域合作，高質量推進共建「一帶一路」。

周小川説：「中國持續發展和開放將為世界經濟復蘇注入強大的動力，同時作為世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國將同國際社會一道推動形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制。」

周小川同時指出，貿易是全球經濟增長的主要動力，要推動貿易和投資自由化、便利化，深化區域經濟一體化，維護全球產業鏈、供應鏈安全暢通運轉，就應該堅定維護以規則為基礎，透明、非歧視、開放、包容的多邊貿易體制，支持世貿組織改革，提升新興市場國家和發展中國家的發言權和影響力。

另外，周小川表示，G20去年提出暫緩最貧困國家債務償付倡議，中國提供了總額超過13億美元（約100.9億港元）的緩債，是G20國家中落實緩債金額最大的國家。他希望國際貨幣基金組織（IMF）能進一步研究賦予特別提款權（SDR），讓更多的國際儲備貨幣功能，使成員國更靈活使用和介入SDR，用來應對流動性和共同支出的需要。

對於周小川的言論，有網民狠批：「就是繼續不做人，是唄？」還有網民真言：「世界工廠應該要轉移了」、「世界工廠可就不好說了，不是想做就可以做的，這得問問世界老大美國歐洲幹不幹。」更有網民揶揄：「世界工廠，世界市場，今後還要世界貨幣！」

新華社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）