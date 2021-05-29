15隻野生亞洲象，自4月中旬開始從雲南西雙版納、普洱、紅河、玉溪一路向北遷徙400多公里，並於近日出現在峨山縣城，距離昆明約100公里，引起外界關注。

有當地人表示，這群野生象白天時會漫步到農田覓食，晚上就走到縣城街道活動，還會到村民家「敲門」。為防止野象進入市區「搞事傷人」，雲南省消防總隊展開偵察搜尋工作，並通知群眾做好防護準備。

內媒報道，這群野生亞洲象本來一行17隻，棲息在西雙版納國家級自然保護區，其中15隻在16日凌晨，進入紅河哈尼族彝族自治州石屏縣寶秀鎮，另外2隻則於上月24日返回普洱市墨江縣。

雲南省消防隊利用無人機偵測，發現27日晚這群野象往峨山縣城遷徒期間，在附近覓食，相關單位立即嘗試用食物引導象群，並調動大型車輛堵住通往市區的道路，但象群仍透過其他道路進入市區民宅附近。當地政府26日發出公告提醒民眾，避免與亞洲象正面衝突。

監測人員表示，野象於周四（27日）晚約11時走出縣城，他們跟蹤到凌晨兩時多，野象最終在峨峰山樹林消失。同時，為避免野象再度下山覓食，當地政府部門每天在山林周邊進行餵食。

監測人員，原本是要捕捉野象，但經專家評估，15隻野象若同時麻醉後捕捉，具很大危險性，因為麻醉後40分內必須幫助野象蘇醒，而且若有野象未被麻醉就很危險。

雲南大學生態與環境學院教授陳明勇指，「象群處在無序遊走狀態，一直往北走，這樣的行為不可思議。」他解釋，這個季節正是森林中亞洲象食物青黃不接的時候，若往北走，由於海拔不斷上升，山林中的食物會更少，所以覺得這群野象的表現有點不尋常。但陳教授指，目前為止，象群向北遷徙原因仍未完全清楚，猜測可能是象群首領經驗不足，才出現迷路狀況。

《人民網》/ 新浪新聞 / 環球網

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