「深海一號」下月向港澳大灣區供氣

全球首座十萬噸級深水半潛式生產儲油平台「深海一號」能源站，已完成全部設備安裝工作，預計下月正式投產，高峯年產氣量超過30億立方米，通過環繞海南島以及聯通粵港兩地海底管道，向粵港澳大灣區和海南自貿港供應天然氣，可滿足大灣區四分一的民生用氣需求。

「深海一號」能源站用於開發「深海一號」大氣田，該氣田於2014年8月在海南島東南陵水海域被發現，這是中國海域自營深水勘探發現的第一個重大油氣。2018年底，中國海油啟動了該氣田的實質性工程建設工作，開發方案採用「半潛式生產平台+水下生產系統+外輸海底管道」的模式開發。

「長征七號」終送「天舟二號」上太空

搭載中國太空站主要部件「天舟二號」貨運飛船的長征七號遙三運載火箭，原定20日凌晨1時許發射升空，但因受技術因素影響，被迫延期至今晚8時55分，最終在昌航天發射場點火成功起飛。

按照中國太空站在軌建造計劃，「天舟二號」貨運飛船將為已發射升空的「天和」核心艙進行物資輸送和燃料補給，為航天員長期駐留太空做好準備。至於「天和」核心艙，現時已完成單艙飛行階段的在軌測試，正等待後續的飛船、艙段發射升空匯合。

上海石化廠區爆炸 14人燒傷

據中國石化上海石油化工股份有限公司官方微博披露，上海石化烯烴部2號乙烯老區今早8時26分，在檢修準備過程中，裂解爐原料管線發生閃爆，導致至少14人燒傷，傷者已第一時間送院治療。現場火勢於上午11時許已被撲滅，事故並未對附近環境造成影響，肇事原因則在調查中。

據悉，事發時有附近居民聽到金山區石化街道區域傳來巨響，隨後看到有濃煙直上半空。不久，多輛消防車趕赴現場。當局最初通報，傷者為8人，及後增至14人。

綜合報道

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