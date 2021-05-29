台灣駐美代表蕭美琴昨日在Twitter上，分享她接受英國品味風格雜誌《Monocle》六月號專訪的內容。訪問中她表示，「戰貓」能在艱難的環境下生活，這與台灣在國際社會上的處境一樣。她更諷刺北京當局的「戰狼外交」模式：「貓肯定比狼可愛！」她又強調台灣有着自己的想法，而且不會被脅迫到。

訪問中，蕭美琴表示台灣一直受到來自北京當局的欺凌、邊緣化，並認為如果世界選擇孤立台灣，將會是全世界的損失。對於目前中美關係緊張，她認為在這時出任台灣駐美國代表，與很多在華盛頓的外交人員不同，不止是要爭取與美國的防衞、貿易協定，她認為台灣與美國的關係，關乎於台灣民主是否能繼續生存，她表示背負的不止是「任務」，而是要讓台灣生存。

她認為「戰貓外交」相當切合目前台灣的形勢：「貓敏捷、靈活且務實，可以在嚴苛環境或狹小的空間中生存。」蕭美琴赴美工作時，已經自詡是「外交戰貓」，她還帶上4隻愛貓同行，是出了名的貓奴，飼養的都是流浪貓或朋友家的貓所生的貓崽，她還常將撿到的流浪貓送給民進黨黨友，總統蔡英文的第一寵物虎斑貓「蔡想想」，就是蕭美琴在2012年因颱風到花蓮勘災時撿到送養。

然而，在蕭美琴出任駐美代表後已經有多項前所未有的突破，今年1月時任美國國務卿蓬佩奧宣佈取消台美交流限制後，國務院隨即公佈美國政軍局助理國務卿古柏（Clarke Cooper）與與台駐美代表蕭美琴會面，總統拜登就職禮時，蕭美琴亦獲邀出席。

《Monocle》網站

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