被指是近年最神秘、引發最多話題的四川省廣漢三星堆遺址考古挖掘工作，再有新發現。考古人員出土一件金面具殘片，耳朵和嘴巴的輪廓，清晰可見，具重要考古價值。據悉，6個三星堆祭祀坑至今已出土534件青銅器、金器等重要文物，以及近2,000件殘破文物碎片。另外，三星堆遺址將聯合金沙遺址，共同申報世界文化遺產。

三星堆遺址考古大棚外昨日舉行「三星堆全球文化推介會」，特別通報最新發掘進展。通報指，截至目前，6個三星堆祭祀坑已提取出土象牙、青銅器、金器、玉石器等重要文物534件及殘破文物碎片近2,000件。

據稱，3、4號坑內象牙提取工作已基本完成，下一步將發掘眾多揭露出來的青銅器；5號坑因圓形金箔片散落眾多，經專家會商後，決定將對其局部開展實驗室考古；6號坑的「木箱」也準備整體提取；7號坑的填土下方已發現密佈的象牙；8號坑在近20厘米的灰燼層中已發現神樹、金器、銅面具等各種殘片，同時，最新出土一件金面具殘片，耳朵和嘴巴輪廓，清晰可見。

另外，據央視報道，考古人員今日又在三星堆遺址3號坑提取一件寬25厘米、長12厘米的青銅獸面，這是三星堆文化中典型的青銅器類，曾在2號坑層出土過多件。

這件獸面雖有類似人的五官，但頭部帶有犄角、嘴角露出獠牙，與三星堆常見的面具、人像有很大不同，因此考古學界將之定名為青銅獸面。青銅獸面整體扁平薄，具體用途仍不能確定，有指這或是古蜀人祭祀活動中使用的道具。

至於將聯合三星堆遺址一同「申遺」的金沙遺址，位於四川成都市城西蘇坡鄉金沙村，距離三星堆遺址50公里，屬青銅器時代古蜀遺址，是全國重點文物保護單位之一。

有指，曾引起不少話題、被喻為「20世紀人類最重大考古發現之一」的三星堆遺址，其實早在1986年已被發現，但內地至近年才投入大量人力物力挖掘以及進行各項考證，背後目的是要尋找各項歷史證據，將中國自有「信史」以來約3,000,至4,000年文明再向前推，建構成所謂「中華民族偉大復興」的「中國夢」工程的其中一部份。

央視/ 新華社

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