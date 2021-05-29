內地最新疫情：周五（28日）大陸新增16宗確診，當中有兩宗本土確診，分別在廣州、佛山發現，另外14宗為輸入病例，分別是上海7宗，四川、陝西各兩宗，廣東、浙江、福建各一宗。大陸累計報告確診91,061宗，累計死亡4,636人。台灣累計確診7,315宗，累計死亡78人。

廣東省衞健委今日公佈，當地昨日新增兩宗本地感染病例，分別在廣州與佛山發現，這也是這一輪疫情當中，佛山首次發現本土病例。與此同時，全省昨日新增8宗無症狀感染，廣州有5宗、深圳1宗，佛山則有兩宗。疫情持續升溫，當局今日將廣州荔灣區4處地點升為中風險地區。廣州市疾控中心專家警告，這輪疫情特別是，只要通過吃一頓飯，就可出現短暫的非直接接觸傳播。

廣東省衞健委今早只公佈新增病例數字，未有透露廣州、佛山兩個本土病例的詳情，佛山市政府昨晚舉行的疫情記者會，亦未有公佈新增確診病例，只表示昨日26凌晨廣州市佛山通報，一名姓雷的荔灣區無症狀感染者曾經在佛山市南海區活動，當局調查後發現他曾到26處地點、密切接觸8名佛山民眾,當局即時進行流行病學調查，27日發現一名曾與雷姓民眾一同進行培訓的王姓女子是無症狀感染者，即時將她送到佛山市第四人民醫院隔離治療。

廣州市的疫情有擴大的趨勢，市衞健委公今日起將荔灣區白鶴洞街、中南街、東漖街、涌口街從低風險地區調升為中風險地區。當局表示，被列為中風險的地區都禁外人進入，所有居眾要停止所有非必要活動，留在家中，每日每戶只限一人外出購物，娛樂場所、體育場館、批發市場、托兒機構一律停業，食肆禁止堂食，除初中三年級及高中三年級外，學校取消所有面授課堂，學生宿舍則進行封閉管理。

廣州市當局昨晚舉行的疫情記者會上指出，至昨晚這一輪疫情的確診病例已經增至10人，都是同一傳播鏈感染。針對最初染疫的郭姓婦人，未發病前曾經次到茶樓飲茶、食飯，廣州市疾控中心副主任張周斌表示，根據流行病學調查，發現這一輪疫情傳播有兩大特點：一是感染者主要透過共同居住、用餐、託管等感染，有着明確的傳播鏈，二是病毒的傳播速度快，傳播力強。他說：「和以往疫情最大的不同，是病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸傳播。」

中央電視台／《健康時報》

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