台灣疫情持續，至昨日已累計確診病例7,315宗，當中包括6,083宗本土確診，78人死亡。當地已經連續14天每日確診病例過100宗，台北、新北市長不斷怨疫苗不夠、病床不足，聲聲稱疫情「岌岌可危」，每日都向中央施壓要實施第4級警戒，即時封城，而且開始安排封城演習、「做最壞打算」。

國民黨籍新北市長侯友宜今天到疫情熱點蘆洲區視察，他引述專家表示新北市幾個行政區「岌岌可危」，未來如果出現如台北市萬華區一樣嚴重疫情，「就該考慮升到第四級」。他又聲稱，新北市已做好「升級作戰演練」，隨時可進到作戰的全區防禦計劃。

他又表示，在8個熱區進行的演習，要求民眾民眾停止室內外的聚會，回家後仍應繼續戴口罩，每次都要把食物買足，減少外出買菜與聊天的次數。

至於身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今日表示，「台北市疫情有在控制」，但仍要做好兩個準備，一個是「萬一失控的封城計劃」，另一個則是「撲滅戰」的計劃，他又聲言現階段是做「最壞的情形做最好的計劃」。

然而，其他縣市控制疫情遠比台北、新北有效率，民進黨執政的新竹市，僅用2日時間就完成為醫護人員、消防員、警員等接種中央配發的疫苗，市長林智堅表示已向中央爭取更多疫苗，並表示應按各縣市的接種進度，持續配發疫苗給已完成的縣市。

同是由民進黨執政的屏東縣，縣長宣佈，今日沒有新確診例，成功「+0」，不會舉行疫情記者會。

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