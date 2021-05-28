名牌大學畢業生甘心做保母？近日內地網絡熱傳上海一間家政公司的保母求職廣告，聲稱保母畢業於知名學府清華大學。家政公司職員前日（27日）接受內媒訪問時，確認保母學歷無誤，更透露高級保母年薪可達50萬元人民幣（下同，約62萬港元）。網民熱烈討論高學歷保母，雖然有人認為是浪費人才，但更多人表示「人各有志」，「職業沒有高低貴賤」。

該求職廣告附有相片，可見保母樣子清秀，內容詳列保母個人資料，指她今年29歲，為清華本科畢業，身高1.6米，體重50公斤，能操普通話及英語。工作經驗方面，她曾於上海豪宅湯臣一品一個4人家庭擔當助理，照顧一名1歲孩童，之後再為另一個3人家庭擔當管家工作，廣告並強調這名保母煮菜的口味偏清淡。

清華畢業生竟當保母？這則廣告引發熱議。27日，相關家政公司職員向內媒表示，這名保母的學歷無假，可在網上翻查。職員還指，該名保母已受僱。該公司還有碩士生，以及在全球有排名的名校畢業生。至於保母的工作，職員指：「主要是帶孩子，對孩子進行全科輔導，具體也要看客戶要求……他們（客人）會要求老師用全英文輔導全科作業，基本上年薪都在50萬左右，一般月薪都在1.5萬至5萬（約1.8萬至6.2萬港元）。」

網民意見：

小鳥真的超級可愛 ： 人家辛辛苦苦考上清華是為了求職的時候多一些選擇，不是讓你們對她的選擇指指點點的。

人生海海海海海了去了 ： 出來打工就是為了賺錢！

歲月靜好70118：人各有志

奈何我仍是我：錢多就是王道

_____Arnold：學歷貶值，階級跨越的門縫越來越小了

_Yikia：給我一年50w 掃大街也行啊

格桑91：職業沒有高低貴賤啊

澎湃新聞網／新浪微博

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