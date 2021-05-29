台灣疫情大爆發，三級警戒之下，民眾都發揮「宅」力量，留在家中減少外出。除了照片顯示街上空盪盪，Google的大數據顯示台灣民眾乘公共交通數字比平常減少56%、到零售店和休閒設施人數亦減少46%。台灣總統蔡英文今日發表短片感謝民眾配合，並表示「堅持，是一種安靜的力量」，「感謝民眾在疫情下的每個堅持」。

Google公佈的「社區人流趨勢報告」顯示，自5月中台灣出現本土病例以來，民眾出入各場所都呈減少趨勢，其中，包括餐廳、咖啡室、戲院、博物館等零售與休閒設施，數量比平時數據55%，大眾運輸車站的人流，則減少56%。收據又顯示，民眾前往工作場所比例減少25%，而在住宅區的數字則比平時數據多17%，相信與台灣民眾在家工作、遙距上課等有關。

今日台灣實施三級警戒的第二個周末，今日市面仍是相當冷清。蔡英文在FB上傳短片，她表示在這段時間，民眾減少出門、戴好口罩，為最前線的醫護和防疫人員加油，但同仍維持着每一天的生活步調。她表示「堅持，是一種安靜的力量，面對挑戰，堅持以對，政府會繼續團結做好防疫，當醫護和防疫人員最大的後盾」，最後她表示：「台灣加油，在台灣的每一個人都加油！」

Google／Facebook

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