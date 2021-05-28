美國首次以涉及使用強迫勞工為由，對新疆以外的中國企業實施制裁。美國海關和邊境保護局宣佈，以涉及使用強迫勞工為由，對大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司（Dalian Ocean Fishing Co. Ltd）實施禁運，禁止該公司產品入口。

英國廣播公司（BBC）去年6月報道，有網絡短片顯示一名年輕男子被喪心病狂地投入海中，後來證實死者為在中國漁船「隆興629號」上工作的印尼漁民。有船員向BBC印尼語部透露，他的朋友在死之前身體都發脹了。另一個人說，他們被迫每天工作18小時，並且只給餵食魚餌。「他們（中國船員）喝礦泉水，而我們只能喝簡單蒸餾過的海水。」

報道引述印尼政府稱，「隆興629號」的生還者沒有一個人得到了全額報酬，與他們狀況相似的共有49名漁工，年齡介乎19至24歲。他們被迫在至少4艘惡劣環境的漁船上工作，這些船同屬大連遠洋漁業有限公司。此前已有報道指，大連遠洋漁業所屬的4艘公海漁船，涉嫌剝削印尼漁工人權，從2019年12月到2020年4月間共造成四名漁工死亡，其中三人遭棄屍大海，印尼政府因此發表外交聲明抗議。

美國政府早前已以新疆存在強迫勞動為由，把新疆生產建設兵團列入制裁黑名單，禁止美國人和公司與其進行任何金融交易，同時禁止從該單位進口棉花。

路透社

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