台灣疫情仍未受控，在防疫三級警戒期間，除了大規模停課，不少公司也安排員工在家工作，中央流行疫情指揮中心亦呼籲「非必要移動」，減少外出。不過有網民似乎就待不住，打算開車出外散心，在網上詢問「北部可以開車到、不下車景點」，結果惹來網民炮轟。

該網民在論壇上以「北部可以開車到、不下車景點」為題，指因為疫情嚴重，躲在家深怕染疫，不過偶爾還是想開車外出看風景解悶，於是上網徵求新北、桃園、新竹等地景點，「有否開車就能到，但不用下車就可以看海景的地方？」

此文一出，就引起兩派網民正反論戰，有人建議可前往淺水灣，指那邊平日白天車少，或是「東北角，北海岸一堆啊」，甚至指「歐美封城到最後還是偶爾會開放出去戶外走一下」，有網民更反諷道，「上班可以出門、假日待在車上不行？」

不過，不少網民留言批評樓主，指開車出門仍增加染疫風險，紛紛表示「知不知道甚麼叫非必要移動？」認為出遊不是非必要外出，而且「開車出去都不用上廁所？上廁所不用下車？」、「不下車又怎樣？萬一出車禍還增加救護風險」、認為不去上班會餓死，反問不出門會嗎？建議樓主可往殯儀館、火葬場，「不用下車直接進去」。討論中，亦有人認為問題不是在於在家抗疫，「疫苗才是重點啦，政府在擋啊。」

對於民眾的「非必要移動」，台灣網紅丹妮婊姐就在社交媒體發文怒批，指經營民宿的朋友近日接到不少周末訂房電話，甚至還有預約6人房，她生氣地批評，「這些死要出遊的人，完全把陳時中記者會當演唱會聽，把所有防疫醫護相關人員的辛苦當他人生業障」。

台灣《自由時報》報道，花蓮有民宿老闆稱上周仍接到不少客人訂房，慨嘆房客是想到花蓮避難，擔心因此要馬上停業，指6月14日後的訂單退訂率大概5成左右，暑假的訂單則是幾乎還沒有人退。

台灣《自由時報》/ 中時新聞網

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