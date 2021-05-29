台灣疫情持續擴大，但「人與人連結」的色情行業卻仍未降溫，彰化警方連日持續掃黃，除發現有越南女子賣春，更發現一名郭姓、39歲、已有台灣身份證的香港男子，在網上號稱提供按摩及「心靈上交流」，顧客加錢更可進行性交易。他在即時通訊軟件LINE上宣傳，沒想到被一名女警截獲，女警於是假借交易，在彰化一間汽車旅館中將他拘捕。

警方消息指出，事件源自一名彰化女警在LINE中收到郭男的廣告訊息，在廣告中郭男聲稱自己是「高顏值男師」，服務女性客人為主，聲稱服務比傳統中式按摩更「講究舒適感」，多了「滾揉」等手法，也多了「心靈上」的交流。郭男更稱可以提供「特殊服務」，並向女警展示生殖器的照片，證實自己「貨真價實」。

警方於是根據線索，在彰化縣秀水鄉一間汽車女館埋伏，將郭男拘捕。警員表示，郭男身高約1.7米，身材瘦弱，戴着黑框眼鏡，長相與說話都很斯文、溫柔。調查後發現，郭男原來從事正當按摩，「為了多賺錢」就下海從事性交易，曾與多名女顧客進行交易。他相約女客在台中按摩，開價2,000元新台幣（下同，約556港元），到外縣市加500元（約139港元），如果按摩以外要有性交易，則另外加價約2,000元。

警方調查又發現，郭男是去年11月以打工名義到台灣，卻在台中、彰化、南投等地從事色情按摩及性交易，自稱是第一次被查獲，更稱沒想到台灣也會抓「牛郎」。彰化警方以郭男違反《社會秩序維護法》，被罰款1,500元（約417港元）。

警方在汽車旅館埋伏時，同時發現一名越南籍楊姓女子（38歲）與一名67歲的陳姓男子性交易，警方將兩人帶走調查。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》／聯合新聞網

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