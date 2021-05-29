美國電動車企業Tesla（內地稱特斯拉）近期在內地的不利消息不斷，繼有車主維權索償、有傳叫停擴展上海廠房及被網信辦禁止將行車數據傳出中國後，最新報道指，內地部份地方政府及官方機構正清查員工是否擁有Tesla，禁止重要部門員工駕Tesla進入重要區域，甚至要員工將車輛轉讓出去，以防構成保安風險。

彭博資訊引述知情人士報道，指浙江和廣西政府已要求政府機構查核及報告員工購買Tesla的情況，或者禁止重要機構人員駕駛Tesla駛入特定的辦公區域。

該知情者表示，總部位於北京的中國氣象局，已要求員工勿購買Tesla，已買入的也要轉售給他人。消息又指，中共中央宣傳部亦正調查是否有員工或其家人擁有Tesla，反映中央憂慮Tesla會帶來潛在的保安問題。

對於有關報道，Tesla、浙江政府、廣西政府、中宣部及中國氣象局，均未回應彭博的查詢。

中美關係越趨惡化後，Tesla在內地的發展一直備受外界關注。今年3月，路透社、《華爾街日報》引述消息指，Tesla已被禁止進入內地的軍事設施，軍方人員及航太公司等敏感國企也被限制使用Tesla。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前已強調，如Tesla在中國或其他地方執行間諜任務，Tesla將會倒閉。Tesla北京聲明亦稱，駕駛者可以選擇關閉車載鏡頭。

至4月，內地有Tesla女車立在車展上維權，聲稱Tesla煞車失靈造成事故但拒賠。之後內地官媒紛紛指摘Tesla不尊重中國客戶及大肆報道涉及Tesla的意外。最終Tesla願公開涉事車輛的行車數據。

中國互聯網信息辦公室在5月中頒佈新規定，禁止將車主及行車等數據傳至境外，亦被視為衝着Tesla而來。Tesla隨後宣佈已在內地建立專屬數據庫，強調「所有在中國市場銷售車輛所產生的數據都將儲存在境內」。

連串不利消息下，Tesla在內地的銷售明顯下挫。據中國乘聯會數據，4月份Tesla的銷量為2.58萬輛，較3月的3.54萬輛下跌27.1%。

彭博資訊

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