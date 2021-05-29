（內容更新）台灣防疫失守，截至昨日（28日）累計78人死亡，超過SARS時期的73死。民間防疫神經緊繃下，屢傳拒戴口罩的衝突。當地有Youtuber近日以提醒民眾戴口罩防疫為由拍片，向拒戴口罩的街友投擲火酒水彈，在網絡上引起廣泛爭議，批評Youtuber手法過火，幾近是執行私刑，甚至有人認為是藉防疫口實，欺凌弱勢拍片「呃流量」。另外，花蓮有「撞聾」長者不識進入便利店要實名登記，遭人辱罵「原住民最大啊」、「要90度鞠躬道歉」，遭網友指摘是欺負老人的正義魔人。

台灣Youtuber團體「大麻煩」，周二（25日）上傳短片，主題是「嚇止不戴口罩的害群之馬」。長約9分鐘的短片，兩名Youtuber聲稱疫情太過嚴峻，所以要「執行提醒戴口罩任務」。

他們表示，會準備一批注入75%酒精的水彈，若遇到不配合民眾，就要以酒精水球砸地消毒淨化。

短片所見，二人在台北東區跟西門町一帶，隨機找沒戴好口罩的路人，然後用「大聲公」追着對方「溫馨提示」，多數人也予以配合。

直至在西門町遇到一名沒戴口罩，坐在地上行乞的疑似街友男子，兩名Youtuber要求對方戴口罩被拒絕，其中一人直指街友「不能害人」，要求拍擋向對方遞上口罩，但街友拒絕接受，將口罩丟到地上並準備離開。

這兩名Youtuber此時便分別向街友附近的地上掟火酒水彈和用噴水壺在街友身邊噴酒精「淨化」。二人事後又向巡警舉報街友不戴口罩，又向途人派火酒水彈，鼓勵他們遇到不戴口罩的人便掟水彈施警告。

短片上架後，引起不少網民反感，批評Youtuber利用防疫做藉口，擔當防疫紅衞兵，欺負弱勢族群來增加自己的短片流量，又有人指，他們無視75%酒精噴到眼睛可能構成的危險，也有網民批評二人手法像在執行私刑，自以為正義實質惹人反感。

由於反彈聲音太大，「大麻煩」事後澄清並非針對街友，以及水彈內並非全部是酒精和不會直接掟到對方身上。

「大麻煩」有41萬人訂閱，涉事短片上架4日有約24.7萬次觀看，按讚的有6.9萬人次，不喜歡的則有5.6萬人次。

「撞聾」伯不識實名登記被狂罵

另外，花蓮日前有一名疑是「撞聾」的阿伯疑因不知實名登記規定，在便利店遭一名傅姓男子阻止離開，要阿伯補回登記，過程中不斷指罵阿伯，「你給我90度鞠躬道歉，不然我報警」、「原住民最大喔」、「你無法無天啊你」、「你道歉是這樣喔，我報警」。

傅男失控狂罵阿伯的短片流出後，遭網友指摘不理解「撞聾」長者未必知道政府最新規定和說話會較大聲，持勢羞辱老人家。

傅男在昨日（28日）承認因擔心防疫有破口，情急下處理不當，向外界致歉，但仍不為網民接受。

網民反應

kenlinas：講白了，利用民粹主義來站在道德高點制裁別人的包裝，行欺負弱勢之實的行為。

王郁雯：為了流量做出這種事，真的噁心

吳柏慶：看不懂耶...疫情嚴重又在台北市到處跑做這種事，政府都說沒事不要出門了

許荳荳：叫警察就好，何必欺負人，為了拍片貶低霸凌街友

Chia-Ming Wan：不需要欺負弱勢族群來導正風氣，今天如果他們有點錢你們敢這樣對他們？

郭莉盈：公開霸凌社會底層，而且自以為正義。

Simon Hong：還以為看到戒嚴時期的衛兵，高舉道德旗幟掃街進行白色恐怖，這樣的行為其實比病毒還可惡！你們憑甚麼啊？

台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網

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