內地端午小長假的火車票今日開售，在短途游及探親旅客帶動下，預售情況直迫「五一」假期，北京至鄭州、濟南、武漢的高鐵在小長假開始前的一天（6月11日）已被搶光。

作為2021年上半年最後一個長假期，端午小長假為6月12日至14日，按內地鐵路預售期最長15天的規定，今日開始可以預購端午小長假的車票。

今年的端午假期有望成為繼「五一」假期後的第二個客流高峯時段，中短途動車仍為乘客出行首選。

以長三角地區為例，據鐵路部門預計端午小長假運輸期間（6月11日至15日），長三角鐵路發送旅客量將超過1280萬人次，日均客發量250萬人次以上，超過2019年同期水平。端午小長假期間，客發量與增開列車數有望創下歷史同期新高。

鐵路部門估計，長三角鐵路整體客流走勢將呈現前後「M」型雙高峰，出行客流以旅遊流、探親流的中短途出行需求為主。

有內地媒體發現，部份熱門路線的火車票，例如北京往鄭州、濟南、武漢等方向的高鐵，在端午假期開始前的一天，即6月11日已經售清。

據文旅部資料，今年「五一」在報復式旅遊帶動下，內地有2.3億人次出遊，同比增長119.7%，按可比口徑恢復至疫前同期的103.2%。

中新網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）