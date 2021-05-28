今年央視引述一項數據指，在內地一線城市，大約四成單身青年都是月光族。一方面是生活成本高昂，不過另一方面，比起儲錢或為置業做準備，他們更願意在旅行、休閒娛樂方面多花錢。龐大的月光族群體，會否成為經濟疲弱下一股強大的消費力？以上海為例，去年人均可支配收入為72,232元（88,000港元），合租一房租金大約2,500至3,500元（3,040至4,260港元），即一年要三、四萬元，顯見租金是一大負擔。生活成本高，年輕人反而缺乏儲錢意識，願意多花錢。「在數碼時代出生和成長的這一代，他們要求便利，不介意花錢在使他們生活變得更輕鬆的服務上」，數據分析與品牌諮詢公司Kantar的中國合夥人葉涵（音譯）表示。

消費帶動經濟只屬短暫

年輕人願意多花錢是否好事？中國近年受貿易戰、疫情等多重因素影響、經濟發展正由過往依賴投資和出口拉動，轉向依靠消費帶動。前中國人民銀行行長、中國金融學會會長周小川去年表示，年輕一代儲蓄率明顯下調，有助擴大內需，不過他亦提到，一些年輕人過度消費令人擔心。

學者也有類似看法，香港浸會大學經濟系高級講師郭潤江指，依靠消費帶動經濟只屬短暫，因這一策略是當經濟出現衰退、社會需求減少時實施的策略，長遠經濟發展仍要靠投資、科技發展，「如果純粹吃喝玩樂的消費，長久對中國經濟不是幫助，30年後反而可能是負累，因為他們沒有儲蓄，沒有對退休、養老作準備」。他續指，中國這一代多是獨生子女，或因父母較痛錫子女，年輕人很少規劃將來。但他提醒，因買不起樓而「及時行樂」，反而更危險，「如果你知道買不起樓，更應該儲多點錢傍身，以後老的時候怎麼辦？長遠而言是社會危機。」根據2019年《中國年輕人負債狀況報告》，逾八成年輕人使用信貸產品，年輕人平均負債率為41.75%，只有13.4%零負債。