【本報訊】「躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」〈躺平即是正義〉一文消極對抗社會加諸於人的各種要求，引起千萬內地青年共鳴。內地政治學者吳強向本報分析，當下反抗的可能性被逐漸削弱，社會改革希望日漸黯淡，政治陷入僵化、社會陷入停滯成為共識，種種無力感最終以躺平主義的方式呈現出來。

作者「好心的旅行家」在〈躺平即是正義〉直言「傳統觀念就像某些看不見的生物在製造一種思維強壓給你」，認為躺平主義可尋回自我。他在其他貼文毫不諱言：「我厭惡那種一輩子為了鋼筋水泥的傳統家庭觀念，人不應該如此勞累。」他每月消費大概為200元人民幣（約243港元），即使工作也是到橫店影視城飾演屍體，但他日常卻並非消極，而是堅持鍛煉身體，時而出門旅行。

這種逍遙的生活態度獲年輕網民欣賞，更有網民將躺平主義精簡為「不想跪着，又不能站着，只好躺着」。香港教育大學任職社會學系講師黎明向本報分析，內地就業環境競爭日益激烈，保障與回饋卻無法跟上，從近年的996等事件可見一斑，打工仔感到共鳴顯示出反其道行之的願望。

「拒絕被割韭菜」

躺平主義也被解讀為青年不合作運動，吳強認為這談不上「非暴力、不合作」式的積極抵抗，但至少是「無政治的政治態度」，這是內地社會非常重要的變化。他續指：「拒絕被割韭菜，拒絕被資本和國家雙重暴力……社會在政治高壓、社會停滯下，找到一種共識，並以躺平主義展示出來。」

吳強又提到，內地採取苦力主義發展模式，躺平族至少在勞動態度上表現出反抗，使宣傳部門意識到危險性，因此官媒多次發文批評之。