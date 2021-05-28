香港的有一班「鏡粉」為睇演唱會願出高價求購門票，在內地，亦有瘋狂粉絲為追星而不顧人身安全。近日網上流傳一段在航機內拍攝的影片，有乘客在飛機尚未停定時，就想到頭等艙與偶像見面，即使遭到機組人員勸阻，仍然拒絕返回座位，更賭氣地回應機組人員：「要不要賭1,000塊錢看會不會摔傷？」中新社的評論指事件引起公憤，要求相關部門出手嚴懲擾亂公共安全的「無腦」追星行為。

事件發生於5月26日，中國國航一班由浙江杭州飛往北京的航班上載有一名男團成員，有內地傳媒指是時代少年團的成員賀峻霖在機上。而當航班抵達目的地機場滑行時，後艙的粉絲不聽機組人員勸阻，一窩蜂離開座位向前衝。多名乘客站在機艙通道中，舉着手機拍攝。有機組人員勸阻，表示飛機還沒有停穩，提醒乘客回座位坐好，並稱：「真的會摔傷的！」但無人理會。

廣播勸說無效，機組乘務人員只能起身一個一個往回勸阻：「一會兒真的可能會摔傷的，請你們坐好。」但擠在通道的粉絲置若罔聞，機組人員只好無奈放話：「如果你們現在不配合我們，等下我一個都不會讓你們到前面去。」但追星的乘客依然擁擠在通道上，沒有退回去的意思。

在機組人員勸阻同時，還有粉絲「還拖」：「要不要賭1,000塊錢，摔不摔？」直到最後，這群瘋狂粉絲也沒有回到座位。

中國國航客服熱線工作人員表示，這些粉絲的這種行為可能會干擾其他乘客，而當時的工作人員已按規定盡力勸阻和安撫粉絲。

對此，中新社在發表評論表示，近期一些粉絲頻繁逾越底線的追星行為已然引發輿論公憤，相關部門是時候出手規管。對於擾亂公共安全、突破法律底線的「無腦」追星行為，「應依法從嚴處罰，該警告的警告，該拘留的拘留」。

內地網民講啲乜：

芒小果愛hi芒果：真不知道腦袋裏怎麼想的，冒着自己受傷的危險，都要追星，瘋狂之極呀！

欒茓智要念作欒xue智 ： 在飛機上出現這樣的行為，難道不知道是不妥當的嗎？下了飛機，每個人拘留他５天就冷靜了。

hephaestus崢：這些人置飛機和他人安全於不顧，應該是把他們列入黑名單，終身禁乘。

yongjiao：建議追究這些明星的責任，這些甚麼星粉絲都是這些個明星自己花錢請來為自己造勢的。誰會沒事幹閒得慌了追着星跑？

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