大國工匠、頂尖大師，是怎樣煉成的？西方人相信，思想自由與開放，可激發創意；中國人卻認為「自立自強」可催生出一代又一代「大師」。中國科學院第20次院士大會、中國工程院第15次院士大會和中國科學技術協會第10次全國代表大會，昨日在北京人民大堂召開，國家主席習近平發言時強調科技自立自強，並稱：「我國教育是能夠培養出大師來的，我們要有這個自信！」不過，有網民問道：「整個社會輿論不一直都說我們培養不出理科大師嗎？」

新華社報道，習近平在發言中指出，要堅持把「科技自立自強」作為國家發展的戰略支撐；要加快建設科技強國，實現高水準科技自立自強。接着，習近平如數家珍般，大談中國在各個科技領域上的成就：「實踐證明，我國自主創新事業是大有可為的，我國廣大科技工作者是大有作為的。」

習近平強調，要更加重視人才自主培養，努力造就一批具有世界影響力的頂尖科技人才，穩定支持一批創新團隊，培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。他說：「我國教育是能夠培養出大師來的，我們要有這個自信！」

至於如可培養出大師級人才？習近平提出多項具體建議，包括推動科技管理職能轉變，強化規劃政策引導，給予科研單位更多自主權，賦予科學家更大技術路線決定權和經費使用權，讓科研單位和科研人員從繁瑣、不必要的體制機制束縛中解放出來。另外，習近平要求，改革重大科技專案立項和組織管理方式，實行「揭榜掛帥」、「賽馬」等制度，做到不論資歷、不設門檻，「讓有真才實學的科技人員英雄有用武之地」。

習近平又提到，要構建開放創新生態，參與全球科技治理，加強同各國科研人員的聯合研發，要主動設計和牽頭發起國際大科學計劃和大科學工程，設立面向全球的科學研究基金。他還強調，要激發各類人才創新活力，建設全球人才高地。

他說：「世界科技強國必須能夠在全球範圍內吸引人才、留住人才、用好人才。我國要實現高水平科技自立自強，歸根結底要靠高水平創新人才。」

然而，在通篇講稿中，卻不看到如何激發創意的建議，以及有關思想自由、開放等字眼。

不少網民則在微博討論習近平這篇演說，有網民說：「無視文科了嗎？」隨即有其他網民回應：「文科只會拖後腿，不會幹別的，往中國人臉上吐屎就是他們的貢獻」、「文科在媒體和作家已經在文宣部門的表演給人靠不住的印象」。

有網民說：「整個社會輿論不一直都說我們培養不出理科大師嗎？」怎料話題再次燃燒到「文理科之爭」上，有網民回應說：「那些恰恰是文科生說的」、「文科生就只會誇誇其談、博取眼球，理科生才腳踏實地、埋頭苦幹，有幾個天天噴口水？ 」

亦有網民大放「正能量」，說：「建國初期國際環境那麼困難（先美國後蘇聯核訛詐），那麼貧困我們都過來了而且取得了很大成績，現在我們有資金就是時間問題」，還有網民樂觀地稱：「應該會有一波科技人才回流！」

新華社／ 新浪微博

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