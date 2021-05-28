「六四」32周年前夕，有內地自媒體賬號「翻炒」中共前總書記趙紫陽1988年與美國經濟學家佛利民的對談實錄，標題形容這場會晤為「高手對決，沒有廢話」。網民紛紛跟貼留言，不少人予趙「開明」、「永垂青史」等高度評價，有人更譽之為「建國以來發展經濟方面頂尖級政治家」。

網易號「經濟學黑板報」前晚發佈題為〈一份罕見的高層談話記錄，訊息量巨大（高手對決，沒有廢話）〉的文章，全文轉載1989年在香港出版的《佛利民在中國》一書中的這段歷史對話實錄。持自由經濟觀點的芝加哥學派領軍人物佛利民，1988年9月在香港經濟學家張五常的安排下到北京中南海會見趙紫陽，張此後紀錄了兩人的對談實錄。

避提全名 僅稱總書記

文章全文避提趙紫陽全名，只稱「趙總書記」。趙稱中國今後要進行價格改革、治理通貨膨脹和實行企業股份制，又提及當年有香港報章指「中國高層領導發生了分歧」，強調包括他本人在內，「需要經常針對中國的具體情況，不斷研究、討論。」佛利民盛讚趙：「聽到你對中國經濟的分析，你的本質是教授呀！」趙謙稱自己只讀過中學，佛利民就說：「有些人在學校念了很多年書也沒有甚麽學問；有些人念書不多，但學問卻非同小可。」時事評論員劉銳紹對本報稱，在六四前夕有自媒體翻炒上述舊文，不排除是有人「測試氣候」，但並不代表官方對趙紫陽或六四事件的評價有任何鬆動，趙紫陽是否在內地輿論空間「脫敏」仍有待觀察。網易