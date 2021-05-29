（新增內容）台灣疫情嚴峻，繼藍營縣市長不斷炒作疫苗不足議題後，近日各路人馬，包括慈善機構、企業、政黨外圍組織都相繼出面，揚言可捐贈數以百萬劑疫苗，甚至有在港台人組織聲稱，可取得「香港醫管局」的疫苗轉贈台灣，要求台灣當局放行。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日感謝各界幫助，可是他強調畢竟疫苗是打入民眾身體裏，其安全、有效性都需要受監控，當局只會與原廠簽約、採購，不希望是透過第三者。

最先表示協助採購的，是鴻海集團創辦人郭台銘名下的永齡基金會，該會表示，郭台銘積極與在大中華區代理BioNTech疫苗的上海復星溝通，希望可斥資120億元新台幣（下同，約33.3億港元），購買500萬劑BioNTech疫苗。永齡基金會更於今日傍晚時證實，預計申請的500萬劑德國生產的BioNTech疫苗，未來若獲核准進口台灣，將由德國空運直抵台。

之後，慈善團體佛光山則表示，已向疾管署申請，希望捐贈20至50萬劑美國的強生疫苗給前線醫護人員、警員及消防員等接種。

至今日，則有報道指多個在港台人組織，包括「港澳台同鄉會」、「香港婦女會」等都表示可透過「各自人脈」，協助取得40萬劑、香港醫管局所有的BioNTech疫苗，以協助台灣度過難關。報道又聲稱，這次捐贈「非常低調」，除擔心兩岸的嚴峻局勢，更擔心台灣的政治氣氛、綠營網軍威力等。

國民黨外圍政治組織孫文學校校長張亞中今日又聲稱，已透過台商及「大陸友人」取得500萬劑德國BioNTech及500萬劑大陸國藥的疫苗，不過，張亞中在網上記者會的矛頭是指向台灣政府，聲言「真心希望台灣當局為救台灣人民，發放（疫苗）通行證」。

繼南投縣長後，國民黨的雲林縣政府張麗善今日又聲稱，計劃與當地一間生物科技公司合作，向藥商採購100萬劑疫苗，並會盡快將文件上報中央。

連續兩日在記者會上都有回應外界捐贈疫苗問題的指揮中心疫情監測組組長周志指出，「這段時間曾與很多廠商、熱心人士甚至中介接洽，但回頭問原廠，對方也表達疫苗採購接洽必須是國家出面，並且要確保後續的冷鏈品質等條件。」他又表示，台灣希望疫苗在原廠出貨後，就直接交到台灣手裏，不經過第二、三手。

陳時中回應時則表示：「錢，政府有，企業要捐贈，我們很感謝，簽約還是我們簽約！」他強調，疫苗的審查和簽約都要由政府負責，疫苗的品質及後續供應才更有保障，希望不要再透過第三手。

各界都希望捐贈疫苗，而根據指揮中心公佈的疫苗輸入辦法，捐贈者除要準備委託藥商的執行計劃書，還要包括藥品說明書、數量及計算依據、冷藏及倉儲設備資料、供貨期程、原廠授權書、疫苗有效期限，及國外上市證明或替代文件。國際佛光會中華總會長趙怡接受台媒訪問時稱，原廠授權書這一項已極難取得，因為要先得到政府核發的藥劑許可證，方能向藥廠申請原廠授權書。

「今天已經講的很直白了，你透過中間商，疫苗進來打死人，算誰的？」不少網民都認為，疫苗與民眾健康有關，應由台灣政府主導處理：「打出人命，佛光山打算致歉然後退出台灣嗎？」「明知購買疫苗有程序，為何不直接捐錢，指定購買疫苗呢？」「想捐疫苗幫助台灣的人，其實可以做另一件事：請中國不要一直干擾我們購買疫苗！」

日媒則報道，日本政府開始與英國藥廠阿斯利康展開商討，研究修改合約，將日本採購的阿斯利康疫苗提供予台灣。因為日本政府跟阿斯利康簽署的合約，列明不可轉讓給其他地區，如要提供予台灣，必須先獲阿斯利康同意。

根據Our World In Data網站，目前台灣已接種33.4萬劑疫苗，以每100人計算，只有1.42劑。當局目前已引入英國阿斯利康及美國莫德納（Moderna）疫苗，總統蔡英文曾表示，至7月台灣自行研製的疫苗將會上市，她亦將會接種。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網／中央社／三立新聞網

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