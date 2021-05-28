【本報訊】辯方在庭上透露，內地蘇州出生的被告學業成績彪炳，曾是全市第一名。控方盤問時也指被告在港大讀精算，應是非常聰明的人，被告卻自嘲「看你從甚麼角度；自我評估是高分低能」，更謂「象牙塔的聰明與社會上的聰明，是歷練的差別」。他自言，騙徒訛稱他洗黑錢，他沒向任職國稅局的父親查詢是最大錯誤。

辯方指被告杜立衡出生於江蘇省蘇州市崑山，成績優異，亦擅長書法、國畫等。他2018年8月來港升學，因涉本案曾被關押，一度須暫停學業，去年11月保釋。

控方：讀港大精算應聰明

控方盤問時，質疑被告只需致電通訊局，便可核實來電真偽；被告則指當時只關注電話號碼被停機。控方指他能入讀港大精算系，應非常聰明，被告自嘲「看你從甚麼角度；自我評估是高分低能」，又謂「象牙塔的聰明與社會上的聰明，是歷練的差別」。

控方指，起初騙案電話稱須面對面錄口供，其後卻指可透過電話錄口供，難道被告沒有懷疑？被告稱認為對方照顧其特殊情況作安排。控方指內地慣用微信而非WhatsApp，副檢察長有香港八位數字號碼更匪夷所思。被告指內地可透過VPN翻牆，騙徒曾解釋為方便與香港警方溝通，遂有八位號碼。控方指騙徒訛稱被告涉洗黑錢犯國安法，他有否聯絡香港國安部門，被告反駁謂：「你覺得普通人可以隨便聯絡國安？」

控方又指，騙徒提供的內地檢察院網址理應是「.cn」而非「.com」，被告稱當時不知道。至於洗黑錢若以轉賬方式，不會有鈔票號碼作核對，被告解釋當時心中慌亂，無時間認真細想，連家人他都不敢透露，也不敢懷疑對方要求。他承認，沒向任職國稅局的父親查問是自己最大錯誤。

控方續指，被告接獲來電指他涉案，大可向內地鄰居刑警大隊長請教，被告答謂「如果我當時做了，也不會被騙」，又指因對方要求保密，因此他無向父母求助。