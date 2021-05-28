「躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」《躺平即是正義》一文引起了千萬內地青年的共鳴。不想跪着，又不能站着，只好躺着，非暴力，不合作，消極對抗社會加諸於人的各種要求，掙脫如結婚生子、升職買樓等身心束縛。內地政治學者吳強向《蘋果》分析，當下反抗的可能性被逐漸削弱，社會改革希望日漸黯淡，政治陷入僵化、社會陷入停滯成為共識，社會態度於是體現在躺平主義之上，這是內地社會非常重要的變化。

作者「好心的旅行家」在《躺平即是正義》中直言，自己兩年多沒有工作，「都在玩沒覺得哪裏不對，壓力主要來自身邊人互相對比後尋找的定位和長輩的傳統觀念，它們會無時無刻在你身邊出現，你每次看見的新聞熱搜也都是明星戀愛、懷孕之類的生育周邊，就像某些看不見的生物在製造一種思維強壓給你。」

他認為，人大可不必如此，又稱「我可以像第歐根尼（古希臘哲學家，犬儒學派代表人物）只睡在自己的木桶裏曬太陽」。他在最後幾句點出「躺平主義」的要義：「既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮，那我可以自己製造給自己，躺平就是我的智者運動，只有躺平，人才是萬物的尺度。」他在其他貼文毫不諱言：「我厭惡那種一輩子為了鋼筋水泥和傳統的家庭觀念，人不應該如此勞累……我有時會躲在某處看着那些忙碌的人發笑。」

據悉，「好心的旅行家」每月消費控制在200元（約243港元），一年工作一至兩個月，且是到橫店影視城躺着，飾演屍體。他平日並非無所事事，會鍛煉身體、出門旅行，堅持低消費與慢節奏的生活方式，從而誕生了一種躺平的生活哲學，這套「躺平學」也被網民稱為「躺平主義」。

事實上，內地向來是一個意識形態較為保守的社會，相當看重傳統價值。惟在內捲化（Involution，形容社會文化因重複勞作，發展遲緩）下，本已日漸質疑傳統價值的年輕人，面對工作、升遷、住房等各種實際問題排山倒海地襲來，「有付出就會有回報」成了空中樓閣，這是促使他們對抗既有社會建制的強力催化劑。

躺平主義，很大程度上與早年出現的「佛系」、「摸魚學」（意即在工作時胡混過去）一脈相承，引起年輕人的共鳴。不少網民用自己的文字詮釋：「認清現實，屏蔽虛偽繁榮，不做奮鬥X，不負重前行，不暴力，不合作，不努力，不交流，不內捲，帶薪拉屎，上班摸魚，怎麼舒服怎麼來，因為人一輩子只能活一次。」

「拒絕消費，拒絕奮鬥，拒絕被割韭菜，拒絕被資本和國家雙重暴力……中國的社會在政治高壓、社會停滯的狀態下，找到一種相當團結性的一種共識，以躺平主義的方式出現。」吳強認為，過去傳統被認為是奮鬥的青年及中年雖然白天要工作，但已不約而同的採取或認同躺平主義。

「內地就業的環境競爭日益激烈，僱主對勞動者的要求越來越苛刻，對於勞動者保障與回饋卻無法跟上。例如996、007、886這樣的工作安排越發常見，還被僱主吹捧為員工的福報。」香港教育大學任職社會學系講師黎明向《蘋果》分析，所以當躺平主義的論述出現，就引發了很多網上「打工人」的共鳴，也表達了一種想要反其道行之的願望。

今次的情況與十年八載前引起社會學者關注的三和大神，有着相似的精神面貌。三和大神指的是一群在深圳龍華三和人力市場流連的人，他們來自五湖四海，無學歷、無技術、無資本，餐搵餐食餐餐清。他們與躺平主義者的主要差別是，三和大神身處在共同價值取向的人群中，不會受人排擠與歧視，而躺平主義者是孤軍作戰，對抗着被迫成為「工具人」的命運。

一名於浙江某大學教書的講師提到自己對職場的失望：「研究希臘雅典的，毫無公民精神，只會死讀書。研究法國大革命的，毫無情懷和思想……這幾年來，我沒有發表過一篇論文，沒有申請到一個課題。我從不認為是自己水平差。相反，我非常自信，在學校所有老師中，論學養的深厚，我絕對名列前茅，只是我不喜歡中國學術體制下的那一套遊戲規則而已。」

躺平主義本質上是對傳統「遊戲規則」的不屑與不滿。這種轉向，早已在日本上演。被稱為「平成廢宅」的平成一代生於上世紀80、90年代出生，不久就遇到經濟大蕭條，開始了低物慾生活的序曲。

不過，躺平主義遭到了官方主流的抨擊，微博也出現了「躺平是毒雞湯嗎？」的熱門搜尋。新華社本周二發表了「新華社談躺平族：未富先躺須警惕！」，《光明日報》也在不到一周內連續發表了兩篇文章，內容均是圍繞着「（躺平族）顯然對於經濟社會發展有很多不利」等論調。

清華大學教育研究院長聘副教授李鋒亮昨日亦發文指，內捲化競爭「是社會從中獲得收益的同時不得不支付的成本」，並稱千萬不能因為不喜歡「內捲」，就採取躺平的態度，「躺平是極不負責任的態度，不但對不起自己的父母，還對不起億萬個努力工作的納稅人」。

值得注意的是，當躺平主義高舉個人主體性的旗幟，提倡要擺脫社會的枷鎖時，主流媒體及一部份KOL卻以「躺平主義不利群體」的語調，去回應躺平主義，顯然他們沒有觸及問題的核心。

「內地宣傳部門當然意識到它的危險性……（官媒）反對它是試圖掩蓋躺平主義的社會根源。」吳強分析，內地的發展模式其實是苦力主義發展模式，如今的躺平族至少在勞動態度上，表現出一種反抗。他提到，這種情況類似於1970至80年代的蘇聯，人民開始消極、怠工，內地情況不至於當年蘇聯般嚴重，但心理上的怠工已提前出現。

他認為，躺平主義已在過去多年反消費主義中發展出來，變成一種態度，現階段難觀察其後的發展，但躺平主義至少是一種消極的政治態度、無政治的政治態度，這是內地社會非常重要的變化。

《蘋果》記者

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