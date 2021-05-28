廣州市防疫部門昨日傍晚通報當日新增五宗無症狀感染者，其中三人與荔灣區「飲早茶群組」有關聯，至今累計有14人染疫。自本月21日確診的第一宗本土病例開始，目前廣州疫情已出現第四代傳播。荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣和鶴園小區東片均被列作中疫情風險地區。

據通報，與「飲早茶群組」有關的三宗無症狀感染者，分別是11歲男童、45歲男子及52歲女子。11歲男童是群組內確診病例的同班同學，45歲男子是群組內確診病例及無症狀感染者的共同密切接觸者，52歲女子是群組內無症狀感染者的母親。另外兩宗無症狀感染者，則是兩名分別39歲及53歲的女子，前者是當地一間小學的家長，後者是荔灣區居民，目前流行病學調查未明。

內地3萬宗針後不良反應

此外，佛山市前日新增的一名無症狀感染者40歲王某，常住佛山市禪城區綠茵鳴苑，但24日曾與日前確診的雷姓女子在南海區桂城街道濱江號共同參加培訓，被列入荔灣區「飲早茶群組」同一感染鏈，令該群組至今累計有14人染疫。內媒報道指，從本月21日荔灣區確診的第一宗例本土病例郭某（一代），到喝早茶被感染的宋某（二代），到宋某兒媳雷某（三代），最後至佛山新增無症狀感染者王某（四代），廣州疫情出現了第四代傳播。另一方面，中國疾控中心昨發佈新冠疫苗不良反應監測情況，自2020年12月15日至2021年4月30日，31個省區累計接種2.65億劑疫苗，不良反應有31,434宗，平均每10萬次接種出現11.86宗不良反應。嚴重病例有188宗，但未有公佈死亡數字。

界面新聞/中新網