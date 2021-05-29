不時發文向美國「挑機」的中共鷹派喉舌《環球時報》總編輯胡錫進，也有向美國示弱的時候？美國《新聞周刊》（Newsweek）早前獨家揭露，美國國防部有一支約6萬人的秘密部隊，在海內外、以及網絡世界執行追擊恐怖分子與刺探敵情等任務。胡錫進在個人微博評論這報道時，竟形容「美國這個國家好讓人恐怖」，還要求五角大廈必須好好交代。網民則揶揄，他應盡快號召一眾留美「官二代回國」避難。

《新聞周刊》報道指，美國國防部這支每年耗費9億美元（69.8億港元）運作的6萬人臥底兵團，比美國中情局（CIA）的特務還要多10倍。他們在「消除特徵」（signature reduction）計劃下，以假身份執行任務，且有關行動不受美國國會監督。而該計劃除以反恐為主要目的外，亦是美國針對俄羅斯和中國等大國競爭的戰略一部份，發動所謂的「灰色地帶戰爭」。

胡錫進昨日在個人微博發文說：「這是逆天了。五角大樓這是在搞全民皆兵啊，他們在毀掉美國私營公司的集體聲譽。6萬人的規模，如果有一半被派往世界各地，意味着世界各國、尤其是在美國博弈、打擊的主要目標國家裏，人們遇到美國『神秘部隊』成員的機率將急劇升高。國際關係的基本規則和各國民間交往的基本信任感也將被五角大樓斷送。」

胡錫進認為，五角大廈必須給全世界解釋：「它必須改變『無可奉告』的態度，這對維護美國私營公司在世界各地的信譽至關重要，對普通美國人在世界各地減少受懷疑的麻煩和風險，同樣至關重要。」他最後得出的結論是：「真是越來越覺得美國這個國家好讓人恐怖。」

有網民留言附和胡錫進的說法：「全球最大恐怖組織就是美帝」、「美國版的錦衣衞」，還建議：「嚴格審查每一個在華的美國人不會錯的」。不過，亦有很多網民揶揄：「太恐怖了！胡，讓各種二代們速歸」、「你要這樣說，中國人是最多的，佔全世界人口1/6。那中國去往世界各地的企業員工，留學生，可比6萬人多多了。你是不想讓他們在國外混下去？」

還有人直指：「中國報紙要是敢寫這種不利偉大光榮正確形象的東西，早給滅門了吧？還能有你說的，『必須給一個解釋』？媒體說美國不好的你怎麼就不腆着張便秘臉，質疑一下報道的真實性呢？」

新浪微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）