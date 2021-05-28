中國共產黨7月1日將迎來建黨百年。官媒新華社報道，北京將舉行慶祝活動，並於梅地亞中心設立新聞中心，但只邀請部份在北京的港澳台及外國記者現場採訪，不邀請境外記者。

北京今年7月1日前後將舉行慶祝建黨百年活動，設於北京梅地亞中心的新聞中心6月26日將正式運作。官方指防疫緣故，新聞中心邀請部份在北京的港澳台及外國記者現場採訪，不邀請境外記者臨時到北京採訪。屆時新聞中心網站將提供相關文件、照片和影片，供無法到場採訪的媒體使用。這個做法類似今年3月舉行的兩會，當時同樣不接受境外媒體臨時進京，僅有少數媒體可進入人民大會堂採訪。

黨慶活動包括文藝演出，習近平將發表重要講話，亦會頒授「七一勛章」等。昨有內媒分析，中共宣佈舉辦文藝演出，而非文藝晚會，外界估計文藝演出有可能在日間舉行，地點在北京天安門廣場，屆時會有軍機以編隊方式通過慶典場地上空作表演項目，成為另類的「空中閱兵」。

16國駐華大使學黨史

中共中央對外聯絡部日前邀請了16國駐華大使一起學黨史，參加「共話中共百年、賡續傳統友誼」黨史交流活動。駐華使節先後參觀國家博物館「復興之路．新時代部份」大型主題展覽和中聯部「黨的對外工作圖片展」，16個國家包括俄羅斯、白羅斯、新加坡、越南、阿塞拜疆、格魯吉亞及馬來西亞等。外交部發言人趙立堅昨稱，上海舉辦阿拉伯國家駐華外交官研修班，向他們講述中共黨史。新華社