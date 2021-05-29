美國民主、共和兩黨的多名眾議員提出「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act），要求將台灣在美國代表處的名稱，由目前「駐美國台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」，同時要求美國在台協會處長任命，要經過參議院確認通過，並為台灣駐美官員創立專用簽證，以強化雙邊關係。

這法案由民主黨眾議員謝爾曼（Brad Sherman）與共和黨眾議員夏伯特（Steve Chabot）共同提出，包括康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、席瑞斯（Albio Sires）與巴克（Ken Buck）等議員聯署。

在新聞稿中，美國政策將台灣稱為「台灣」，而非「台北」或「中華台北」，2019年時也將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S.Affairs ，TCUSA）。

議員依循這一長期政策，提出「台灣外交檢討法案」，指示國務卿與台美事務委員會展開協商，將台灣駐美的代表處正名為「台灣代表處」。此外法案也包含「台灣特使法案」（Taiwan Envoy Act）的內容，要求美國總統在參議院建議下，任命美國在台協會（AIT）處長，任命亦要得到參議院同意。

此外，對於台灣官員與外交人員無法取得外交簽證前往美國，要改以投資者簽證入境，議員認為這無法準確代表他們作為台灣官方代表在美國的任務，因此法案亦建議創建一種僅適用於台灣官員的新簽證類別，這將不僅對台灣駐美官員有利，也鼓勵美台官員建立更緊密政府聯繫。

謝爾曼表示，台灣是美國重要民主盟友，法案只是單純傳達現在是國務院與國會採取行動，加強與台灣關係的時候，並鼓勵美台官員間更強有力的接觸，如果法案通過，將能重申美國對台灣建立穩固關係的承諾。

身兼眾議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）共同主席的夏伯特也指出，法案可以確定台灣在美代表得到應有的尊嚴，並加強國會對台灣政策的監督，為兩國政府互動帶來必要的進展。

中央社

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