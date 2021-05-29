比利時駐南韓大使萊斯寇河（Peter Lescouhier）的中國裔妻子相雪秋（Xiang Xueqiu）掌摑售貨員事件再有進展，大使館前日在facebook發文，萊斯寇河會在今個夏天解除職務並返國，因為其妻子已同意放棄外交豁免權，將在健康狀況許可下，全力配合警方調查。不過，韓聯社指所謂的放棄外交豁免權不包括受法院審判等司法程序。

妻棄豁免權配合調查

比利時駐南韓大使館的facebook帖文指，相雪秋已主動要求與兩名涉事售貨員私下見面，為不當行為道歉，但是因為她目前仍然住院，故近日未能見面。在南韓警方的要求下，相雪秋也放棄外交豁免權，以在她康復後，全力配合警方調查。受事件影響，已經出任比利時駐南韓大使三年的萊斯寇河將難以繼續履行職務，故比利時外交部決定在今夏結束萊斯寇河的任期。

不過，韓聯社向韓國外交部官員確認有關言論時，外交部指比利時政府所稱「放棄外交豁免權」，僅限於接受警方調查，並不代表會接受法院審判等司法程序。

相雪秋4月在首爾一間服裝店試衣服後，並無購物就離開，但因所穿服裝與店內出售屬同款，被女店員懷疑偷竊，店員得知誤會後已立即道歉，返回店內。相雪秋之後折返櫃枱，掌摑店員至面部紅腫，店方報警。萊斯寇河事後就事件代太太道歉，但指她中風入院。

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