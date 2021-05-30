兩岸最新疫情：大陸周六（29日）新增11宗確診，均為境外輸入病例，分別是上海5宗，福建2宗，內蒙古、廣東、四川、陝西各1宗。大陸累計報告確診91,072宗，累計死亡4,636人。台灣累計確診7,806宗，累計死亡99人。

廣東新增的1宗境外輸入病例，該名患者來自喀麥隆，抵廣州後被發現。廣東亦新增13宗本土無症狀感染個案，其中廣州佔12宗，佛山佔1宗；新增5宗境外輸入無症狀感染者，廣州報告4宗，2宗例來自柬埔寨，其餘2宗分別來自孟加拉國和喀麥隆，深圳報告1宗，來自柬埔寨。

廣州市昨晚深夜宣佈，要求越秀區、海珠區周日（30日）起至6月1日，對全區居民展開全員核酸檢測，並建議核酸檢測前一日有接種疫苗的人士暫緩檢測。根據內地統計局的第七次全國人口普查數據，越秀區的常住人口為103.86萬，而海珠區的常住人口為181.9萬。

「凌晨3點收到短信通知……準備出門排隊……」不少民眾都在睡夢中接到當局通知，要求前往檢測，於是紛紛在凌晨時份外出前往檢測站前等候。有民眾稱：「連夜去社區做核酸檢測，現在哪都不敢去！」當局有見日前荔灣區進行檢測時情況混亂，以萬計民眾在街上等候，引發群聚，更傳出檢測物資不夠，今日當局改變策略，所有檢測都以預約制，檢測現場不會派籌，同時亦特別向排隊檢測的民眾提醒：「做好個人防護，保持必要社交距離，避免聚集，聽從現場工作人員指引。」

廣州的疫情不斷擴大，從原來的荔灣區擴至越秀、海珠，市內其他區的民眾都相當擔心：「荔灣、海珠區已經全民開始測了，估計黃埔，天河等地方也會不遠了……」「白雲區的部分人能不能自覺戴一下口罩？實在是太可怕了……」亦有網民認為：「全員核酸，看來這次病毒是真的猛，大家做好防護！」

國家衞健委網頁／新浪新聞／新浪微博

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