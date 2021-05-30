上海電力大學外國語學院講師金晶被揭抄襲論文，日前被日本京都大學撤銷其博士學位，為該校建立百年來首次。前日（28日），上海電力大學亦在官方微博通報，即日起解僱金晶。

據日媒報道，2012年9月24日，人類環境學研究科金姓研究生，獲京都大學授予博士學位，惟該校於2019年5月接獲舉報，指金晶於2012年發表的博士論文《關於日語與漢語的回歸代詞》涉嫌抄襲，隨即展開調查。2020年8月，該校證實有關論文存在沒有明確標記引用出處，及借鑑他人想法等多個不正當之處，認定為抄襲。

今年5月25日，京都大學宣佈取消金晶的博士學位，此為該校建校124年來首次因學術不端而取消博士學位。該校負責人還就事件召開記者會，向社會鞠躬致歉。

京都大學是繼東京大學成立後的第二所日本國立大學，因曾出過11名諾貝爾獎學者，該校被稱為「科學家的搖籃」。

事件引發內地網民關注，隨後有人爆料稱，涉事金晶正在上海電力大學外國語學院日語系任教。據該校官網顯示，金晶於2013年5月入職，主要從事中日語法比較研究，先後在《東方學術論壇》、《歷史文化社會論講座紀要》等刊物發表多篇文章，曾獲該校多個榮譽稱號，並主持校級教改項目及參與編寫教材。

5月26日下午，上海電力大學表示，正在核查處理事件。兩天後，該校公佈解聘金晶的消息。

紅星新聞／《環球時報》

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