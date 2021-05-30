澳洲籍華裔作家楊恆均（本名楊軍），27日因間諜罪在中國受審。中國當局以事涉國家機密為由，拒絕讓家屬和澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）旁聽。路透社30日報道指，楊在庭訊後發短訊給親友，指他擔憂地緣政治緊張會影響審判結果。他還指，曾要求法官排除他宣稱在刑求下取得的證詞。

路透社記者表示，親眼見楊恆均發出短訊，並已獲一名知情人士確認。楊在短訊中表示：「若因政治壓力或國際關係不睦，而以國家安全為藉口做出錯誤判決，這就不妙。」

楊恆均2019年1月遭中國拘押後，中澳外交關係惡化。北京對從澳洲進口的部份產品實施貿易制裁，還對澳洲呼籲國際間對疫情起源展開調查作出憤怒回應。澳洲政府表示，一直未收到北京對楊恆均的罪名提出解釋。澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）28日也說，在領事館官員會見拘押中的楊恆均後，認為這宗案件是「任意拘留」。

楊恆均在短訊中表示：「我希望澳洲能在和睦關係下與中方繼續溝通，協助我盡快獲釋。」楊還透露，他在長達6小時庭訊中，只有3至5分鐘向法官直接陳述。他表示：「我非常疲勞且思緒不清，沒有精神充份發言」，但他對自己律師的辯護感到滿意。

楊恆均又說，他於5月24日和法官見面，要求排除他的偵訊紀錄，「這不合法。我被刑求。他們有隱藏攝影機記錄。」他重申，自己沒為澳洲或美國工作，「我只是為人們寫作」。

現年56歲的楊恆均本名楊軍，曾任職中國外交部，於1999年移民澳洲。2019年1月，他從紐約飛抵廣州，在機場被內地當局帶走，被關押超過兩年。

路透社／中央社

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