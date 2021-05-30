今年是中國共產黨成立100周年，內地宗教界爭相獻媚迎接。江蘇響水縣三自教堂為中共慶祝「聖誕」，不僅在教堂內揮動黨旗，又大唱《黨旗更鮮艷》、《全國人民頌黨恩》等歌曲，甚至演出話劇《十謝共產黨》；而廈門閩南佛學院則於近日舉行「學黨史頌黨恩跟黨走」的主題演講比賽。

網上圖片見，江蘇響水縣三自教堂內有大批民眾在揮動黨旗，另外又有人唱《黨旗更鮮艷》、《全國人民頌黨恩》等歌曲，並演出話劇《十謝共產黨》。所謂的「十謝共產黨」，指每當念及「翻身」、「吃飯」、「穿衣」、「住房」、「走路」、「照明」、「上學」、「看病」、「致富」及「養老」時，便會感到在中共治下生活溫飽小康，對黨的恩情永不忘，心懷感謝之心。網民紛紛表示，「搭台子場戲，就是文革時代唱樣板戲的地方，確切地改了個名字叫教堂」、「耶穌在流淚」、「弄黨旗進教堂太惡心了」。

另外，廈門閩南佛學院700多名師生於本月1日為中共慶生，舉行「學黨史頌黨恩跟黨走」的主題演講比賽。當地部份中共官員當日亦有參加活動，包括廈門市政協副主席、民宗局局長等。

閩南佛學院在1925年由福建廈門南普陀寺所創建，屬中國最早創辦的佛學院之一。網上片段見一名法師當日發表演講稱：「走過了百年的歷程，中國共產黨依舊像是一個熱血沸騰的年輕人，充滿了活力，充滿了鬥志，那是因為它有不斷的新建的力量輸入進去。我們作為新時代的僧青年，必須要有時代責任感……民族復興是一個偉大的傳奇，今日所看到的上天入海，探索蒼穹，是百年探索的成果。」

山東和尚釋道果接受自由亞洲電台訪問時表示，不排除學院可能基於經費考慮而妥協，「他們是被妥協的，因為如果你不參與，你抵制，你不擁護的話，你就不要在這裏讀書了。你的證件（畢業證書）也不要拿了。有的人如果想博得名利，他們也可能主動報名，獲得名聲和地位對於他們以後在這裏發展還是有很大好處的。」

Twitter／自由亞洲電台

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