台灣疫情仍未受控，昨日（29日）新增493宗確診病例，新北、台北兩市續成重災區，雙北市今日更要舉行疫情四級警戒預演，各界聲稱要捐贈疫苗仍是熱門話題。鴻海創辦人郭台銘昨深夜表示，擬申購的500萬劑BioNTech疫苗若果獲批，將由德國直送台灣，呼籲各界勿「與中國製疫苗混為一談」。日本行政革新相河野太郎則指，擬以阿斯利康（AZ）疫苗援台，原因是易於儲運。南投警界則被爆坐辦公室的高級警官爭打疫苗，遭網民狠批下終優先供前線警接種。

疫情嚴峻下，台灣不少民眾人心惶惶，頓視疫苗為救命稻草。郭台銘昨深夜於Facebook發文，表示會委託廠商向政府申請，強調「預計申請500萬劑德國BioNTech疫苗，未來若核准進口，將由德國空運直抵台灣」，表明不會考慮引進大陸製疫苗，呼籲外界「不要將德製BioNTech與中國製疫苗混為一談」。

他強調，台灣目前急需疫苗，不管尋找任何疫苗管道都是與時間競賽，在未有足夠的疫苗讓台灣回歸正常生活之前，「不該放棄任何一個機會」。

郭台銘又指，他與其名下的永齡基金會尋找疫苗，是以慈善助人為初衷，不涉入任何政黨或政治人物之糾葛，呼籲各界勿以此為題搶聲量或作政治攻防。

日擬疫苗援台回報地震捐助恩情

日本行政革新相河野太郎昨於網上節目中回應日本擬援助台疫苗一事，他表示：「東北大地震時，受到台灣捐助款善等協助，遇到困難就是要相互幫忙的。」

至於選擇以AZ疫苗援台，河野太郎解釋是因它只要一般冷藏即可，運送也比較沒有問題，所以認為提供最便於使用的AZ疫苗，也許能幫台灣一點忙。

警局139人爭20劑疫苗

人人爭打疫苗下，南投警界也爆出接種爭議。有草屯分局前線警員在網上公開分局撞種疫苗的安排資料，不滿分局139人申請接種，只獲分配到20劑，離譜的是獲安排優先接種的卻包括分局長、副分局長等坐冷氣房的高級警官，批評「既然長官你們不想讓一線可以安心執勤，那以後就麻煩自己去前線處理疑似確診者囉！」

事件引起網民熱烈討論，多數人也批評高級警務人員優先接種不妥。

草屯分局副分局長陳明城澄清，是因為業務組作業關係，導致基層員警質疑疫苗施打順序不公，對外造成觀感不佳，分局會虛心檢討，並重新安排次序，由前線警員優先接種疫苗。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞／《自由時報》

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