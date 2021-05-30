（更新：內容）台灣疫情月中爆發時，民間迅即「自主封城」令國際媒體警嘆民眾自制力，但隨着疫情擴日持久，有媒體發現當地不少傳統街市人潮依然，中央流行疫情指揮中人指揮官陳時中昨日亦特別點名，要民眾注意在街市的衞生，擔心成為疫情缺口。台北警方今日派員到部份街市控制人流，並舉牌提示民眾做足防護措施。基隆市有民眾主動分流，依身份證單、雙號，輪流隔日到街市採購，市政府表示將會觀察，如果無法減少人潮，當局將會強制執行。

位在基隆市七堵區的南興市場今天恢復營業，民眾前往街市時要登記聯絡方法，市長林右昌今早前往視察時，特別回應民眾以身份證號碼自行分流的措施，他表示如果街市都管理不好，一旦升到第四級警戒、需要封城時將如何執行。林右昌稱，當局將會觀察一、兩日，如果民眾無法自行分流，市政府將會強制執行。

當地有媒體近日分別走訪台北市不同的街市，也發現人購物人潮依舊，人與人距離不足，認為是傳染病毒的高危場所，其中華視主播宋燕旻在Facebook臉書寫下「大家真的不要活在泡泡裏面自我取暖了，甚麼台北市自主封城啊！看看照片吧！」並附上街市的熱鬧照片。

ETtoday新聞雲今早則派人到台北士林的傳統街市拍攝，發現許多民眾趁假日採購食材，現場頗有人滿之患，較晚上士林夜市更熱鬧，人與人之間根本無法保持1.5米社交距離。雖然民眾會均有戴口罩，部份甚至戴有防護面罩，但仍然擔心群聚狀況可能造成疫情缺口。

台北市中山分局早上6時至12時，派員到轄區內的街市宣導防疫，警員在濱江果菜市場出入口控制人群，並以廣播、舉牌等方式提醒民眾戴好防護用品和避免人群聚集，以免街市成為播毒黑點。

有不少網民則認為，民眾到街市也是迫於無奈，因為要採購生活必需品，最重要是大家也注意衞生防疫，不要作不必要的外出。又有網民上載家居附近的街市冷清照片，例如北投金龍市場及宜蘭菜市場等，證明民眾其實已很自律，但大家在疫情中仍然要生活。

Facebook／ETtoday新聞雲／TVBS

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