大陸在國際間經常向台灣施壓，台灣駐德國代表謝志偉日前在社交媒體透露，過去曾受邀出席德國柏林的一場藝術盛會，但中方得知他要出席時，就威脅主辦方要將本來屬於謝志偉的貴賓席讓給他，經歷這次被「強搶」位置後，他認為：「我相信中共甚麼都幹得出來！」

謝志偉回憶那次經歷時指出，這個藝術盛會將由一名台灣舞者開場，所以柏林一個重量級文化人士就以主席身份邀請他出席活動，更保留第一排最中間的貴賓席給他，謝志偉也欣然答應。怎料，在活動開幕前一星期，謝收到主席的道歉信，表示第一排最中間貴賓席需要讓給中國駐德國大使，希望他諒解，主席更在隔天親自致電謝志偉，說明事件的來龍去脈。

原來中國駐德大使館只派一名組長級外交官出席活動，所以主辦方就將最重要的貴賓席安排給身為駐德代表的謝志偉。不過，當大陸得知有此安排後，就馬上改由駐德大使親自出席，更聲稱「第一排中間貴賓席理所當然是我們大使的，台灣代表也不能坐太接近我們大使」，雖然主席已告知此席已留給台方，但中方仍然死纏不放，主席退一步將自己位子讓給中國駐德大使，但對方依舊「企硬」，表明重點是「有中國大使出現的場合，台灣代表不能坐旁邊」。兩人也同時在電話兩端笑了起來，因此如釋重負。

在多方交涉後，中方見主席「不肯就範」，就以「如不配合，中國團將整團缺席」威脅主席，迫不得已下，主席唯有寫信與謝志偉商量。謝志偉表示，當時他認為主席安排的第七排中間位置太遠了，並和主席說：「我鞋子砸不到那個中國人。」主席後來回應：「你有兩次機會，不是嗎？」

謝志偉最後決定讓位予中國駐德大使，但在這種情況下他不可能還坐到中國人後面去，因此他改派一名組長出席。謝在中場休息時親自探望台灣來的團隊，主席則親自帶人迎接他。及後謝志偉每次與德國人分享此事時都會說：「台灣雖然不被承認，但台灣代表在柏林高級場合可是隨時進進出出的。」

他強調中共政權為了打擊台灣：「甚麼死人骨頭阿代誌都作得出來！」他更直言一個位子都能狠到如此，更何況是疫苗：「跟他們訂？且不管其他相關藥證核發等相關事項如何，一旦讓他們掐住你的脖子，就任其宰割了。合約？他們連國際海洋法庭的判決都說只不過是一張紙了，還跟你合約？」他明言，在中共一聲令下，不乖乖配合的私人企業「只會死人，哪有私人」。

Facebook／台灣《自由時報》

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