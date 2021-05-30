世界衞生大會（WHA）會議進入第6天，面對美國、歐盟先後呼籲調查中國最忌憚的COVID-19病毒起源，以及美國表明應邀請台灣參加WHA。中國的「戰狼」代表並未直線回擊，反而試圖將焦點改到日本排放核廢水問題，指摘將構成「全球公衞安全威脅」。日方代表則辯稱排放核廢水作法透明符合科學。

WHA於5月24日開始以視像方式召開，今日因包括突發公共衞生事件防範等議題，發言國家踴躍，議程尚未完成審議。

面對多個國家在WHA期間表態，呼籲進一步調查COVID-19病毒起源。中國代表發言時將焦點轉向日本，指日本欲將核廢水排放入海，未與周邊國家充分協商，做法極不負責任，不僅直接危害中國等周邊國家人民切身利益，也嚴重威脅全球公衞安全，要求撤銷這項錯誤決定。

日本代表在會上要求就中國的發言提出答辯，指出日方作法透明有科學依據且符合國際規定，駁斥中方所言，強調日本所採取的措施考慮到安全健康及環境。

日本政府早前決定，2年後會把福島核電廠含氚廢水，在稀釋後排放出海，引起鄰國不滿。

西方多個主要國家，最近紛紛要求進一步調查COVID-19病毒起源。歐盟5月26日在WHA討論疫情防範項目時發表聲明，強調需徹底調查病毒起源及如何在人類中傳播，才能控制疫情。美國總統拜登當天也表示，已經下令情報單位調查病毒起源，並要求90天內對他提交報告。

由世界衞生組織召集的國際專家團隊，今年3月發表調查報告，指病毒最有可能的起源是從蝙蝠透過中間宿主傳給人類以及可能由蝙蝠直接傳給人類，並指「病毒極不可能透過實驗室事件外洩」，但外界對此有不少質疑，懷疑中國的武漢實驗室涉及研究改造病毒或洩漏病毒。中國則一直否認相關指控，強調病毒是自然生成。

中央社

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