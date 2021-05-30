台灣政府一邊忙着應對疫情，同時要應付各種各樣的假消息。最新的是網上有傳言聲日前！抵台的15萬劑美國莫德納（Moderna）疫苗「已經失效」的消息。台灣刑事局調查後發現，這段消息內有大陸用語，並且發出的IP地址來自境外，估計是有心人借VPN技術刻意張貼假消息，目的是要打擊台灣防疫士氣。

在15萬劑莫德納疫苗運抵台灣後，網上出現類似疫苗失效的假消息：「大家千萬不要打這批疫苗，這批疫苗因為溫度儲藏超過標準，已經失效，別人都不要了才給了台灣……」台灣刑事局今日表示，經調查相關假訊息為大陸語法及用語，留言用字遣詞多為英文，IP位址疑來自境外，經研判是有心人以VPN技術刻意張貼虛偽、不實且誇張的言論，意圖打擊台灣防疫士氣，呼籲民眾切勿輕信轉傳。

另一個爭議是來自國民黨主席江啟臣。今日凌晨他在FB聲稱，衞福部疾管署網站在3月10日提供的COVID-19疫苗接種須知暨意願書，當中已指出BioNTech疫苗已獲台灣緊急授權使用，反而莫德納疫苗則沒有被提及，他要求身兼衞福部長的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋。

對於江啟臣的指控，陳時中今日表示在今年1月底當局接到由世衞主導的COVAX消息，指台灣可能獲發9.5萬劑BioNTech疫苗，由於疫苗接種前要有緊急使用授權程序，於是在今年3月就將BioNTech疫苗包括在疫苗接種意願書當中。不過至5月當局接到COVAX通知，無法向台灣提供BioNTech疫苗。

對於包括鴻海集團創辦人郭台銘名下的永齡基金會，及國民黨外圍政治機構孫文學校，均表示可以取得BioNTech疫苗，可以捐贈給台灣使用，食藥署署長吳秀梅今日接受台灣《蘋果新聞網》查詢時表示，目前仍未接到有單位提交BioNTech疫苗緊急使用授權的申請，這款疫苗亦未通過有關程。吳秀梅強調，申請的單位要提交疫苗的製程、毒理、臨床試驗結果等相關資料。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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