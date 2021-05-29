第74屆世界衞生大會（WHA）5月25日舉行，台灣連續5年無緣以觀察員身份加入。雖然台灣近期本土確診數字飆升，但台灣中央研究院前研究員林泉忠向《蘋果》表示，台灣防疫仍然是民主體制的榜樣，也是她們支持台灣加入世界衞生組織（WHO）和出席WHA的因素之一，惟他質疑部份支持台灣的國家未盡全力：「你咁支持點解唔作為成員國提議（讓台灣加入）？」而香港智明研究所總監許楨亦向《蘋果》表示，台灣防疫成績好就可以加入WHO的想法是「自欺欺人」：「澳門抗疫比台灣好得多，唔通澳門可以加入世衞？」

被視為全球「疫情模範生」的台灣在5月迎來考驗，由15日激增180宗本土確診病例後，連續15日每日都有過百宗確診數字，加上醫療系統漸超負荷、疫苗不足的背景下，令人擔憂台灣的抗疫成果能否保持。許楨對此表示，台灣情況屬於久守必失，「牆起到幾高都好，外面嘅水位好高，一流少少入嚟（就破功）」，但他並不認為台灣在防疫方面「做得好差」。

林泉忠認為台灣過去兩周的疫情「好唔掂」，但整體來說仍然很出色，特別是作為民主社會，毋須封城防疫，是傑出的表現，同時亦令世界上理念相近的國家很振奮，因為「北京一路都話自己體制是令她打勝仗嘅其中一個因素，反而諷刺民主社會好唔掂」，所以台灣防疫就成為民主體制的榜樣，亦是她們支持台灣加入WHO和出席WHA的因素。

事實上，在今年WHA上，包括美國、加拿大、日本、英國及澳洲5個理念相近國家，以及斯威士蘭等8個友邦都呼籲接納台灣參與WHA，可惜相關提案未能納入大會議程。

而在WHA舉行前，國際要求讓台灣加入的聲音亦較以往高漲，當中最觸目的是5月5日七大工業國（G7）外長會議發聲撐台有意義參與WHO與WHA；接着，美國國務卿布林肯兩日後發聲明，強調持續將台灣排除在外是沒有正當理由的，呼籲WHO領導層讓台灣以觀察員身份參與WHA。這是繼去年蓬佩奧後，美國國務卿連續第二年公開作出呼籲。

其他西方國家和組織的挺台聲音亦不弱，法國參議院於5月6日以304票贊成、0票反對，無異議通過台灣參與包括WHO、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）與國際刑警組織（INTERPOL）等各領域的國際組織；同月11日，斯洛伐克國會外交委員會亦通過支持台灣參與2021年WHA決議案。

而集合美國數十位跨黨參眾議員，以及全球200多位政要的「對中政策跨國議會聯盟」4月亦發佈影片，稱讚台灣是對抗疫情的全世界典範，以「拒絕台灣，人人受害。支持台灣，刻不容緩」的口號力挺台灣參與WHA。

林泉忠指出，這些場外啦啦隊可造成一定國際輿論，但並非毫無保留支持台灣，「你咁支持點解唔作為成員國提議（讓台灣加入）？」他認為國際社會大部份國家與北京有邦交，奉行一中政策，支持台灣同時需要顧及與北京的關係。

許楨則認為，台灣防疫成績好就可以加入WHO的想法是「自欺欺人」，因為加入WHO是以主權國為單位，「澳門抗疫比台灣好得多，唔通澳門可以加入世衞？」

許楨指出，中國是聯合國創始成員，在七十年代之前，由中華民國政府履行職責，七十年代後則由中華人民共和國去履行。所以「台灣係無加入聯合國旗下任何組織呢個問題，因為台灣從來都在聯合國入面，只不過佢係以中國嘅一部份呢個身份喺入面。」而台灣成為一個主權國是加入WHO的一個先決條件，但「無任何一個國家，包括美國、包括歐洲會話台灣係主權國」。

許楨亦看不到西方國家會如何幫助台灣經濟發展、外交拓展或安全保障，他舉例指日本首相菅義偉訪美時曾與美國總統拜登發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，但返國後即轉軚表示日本不會軍事介入台海衝突。許楨形容係「離譜」，但同時又是很現實的問題，因日本、韓國，以及其他東南亞國家離大陸這個「龐然巨物」太近，「官府在遠拳頭在近，你唔考慮共產黨，你考唔考慮解放軍嘅存在？」

《蘋果》記者

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