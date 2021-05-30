（更新：內容）台灣疫情持續擴大，台北市預計周日（30日）進行四級警戒封城的兵棋推演（兵推），包括模擬全面停工停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間，這次演習中，將會關閉大部場所，僅保留2.1萬處包括食肆、加油站等民生場所，售買生鮮食品的場所則只有40處，同時嚴民眾控跨縣市，跨越新北的捷運、巴士都會停駛，台鐵、高鐵不會停站。不過，台灣行政院的官員表示目前仍未達到升級的標準，呼籲民眾不要恐慌。

根據指揮中心的規劃，若連續14天平均每天新增100宗本土個案，且一半以上感染源頭不明，才會進入四級警戒。不過有行政院官員透露，目前仍未達到這些條件，未有必要提前升級，而且升級亦不一定會完全封城，呼籲外界勿恐慌。

按照台北市的規劃，將會在台北市界的71處道路、高速公路的交界設管制點，禁止民眾離開或進入台北市，為防止搶購物資，警察局將於各大賣場派遣警力協助人流管制，必要時啟動快速應變部隊，並視民生物資供應狀況，要求賣場啟動限購措施。

假如台北市及新北市升至四級警戒，民眾必須禁足21天，每周僅能外出3天購買生活必需品，台鐵及高鐵僅開放必要人員乘搭。而根據台北市去年進行的封城推演，只有7類人可以正常外出，包括政府機關人員、警察、消防及醫護人員等。新北市去年的規劃，四級警戒封城時，當局將全天候管制對外136座橋樑、重要道路和車站。

交通部長王國材表示，會尊重地方政府進行四級警戒兵推的做法，惟他強調現階段最重要的，是落實三級防疫管制措施。他又表示，若指揮中心決定升至四級警戒，交通部會推出應對方案，且可即日實施，大方向原則是維持運輸及物流正常運作，包括旅客急迫需求、場站與運具高度管制、陸海空管制點、物流供應運送，「不會全面停擺」。

台灣《蘋果新聞網》／台灣《三立新聞網》／台灣《ETtoday新聞雲》

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