瘦等於美，是不少女人的「邏輯」，除了包包臉，令女人最可恨的，非粗壯小腿莫屬。內地近日興起透過「小腿肌肉阻斷術」來「瘦小腿」，原理是切斷小腿上的肌肉神經，使肌肉失去活動功能而自然萎縮，從而達到瘦小腿的效果。「小腿肌肉阻斷術」更一度登上微博熱搜榜，有逾3億人次閱讀量，但有香港整形外科專科醫生向《蘋果》表示，神經損傷後「冇得返轉頭」，且肌肉力量變弱，影響走路及運動。

「小腿肌肉阻斷術」在內地被熱烈討論，有網民在社交平台分享自己進行「小腿肌肉阻斷術」的體驗，引發熱議。其原理是切斷支配腓腸肌的肌支，讓肌肉萎縮，從而達到瘦小腿後群肌的效果。

有內地醫生表示，「小腿肌肉阻斷術」理論上可以瘦腿，但患者的小腿術後會細到如病態般，看起來一點也不美觀。該醫生又指，「那些因外傷神經受損、小腿肌肉萎縮的患者非常痛苦，千方百計想用各種辦法修復神經，沒想到會有健康人群主動自斷神經，這無異於自殘。」

整形外科專科醫生彭志宏表示，「小腿肌肉阻斷術」在整容界一直存在，並非新鮮事。他解釋，手術是在膝蓋後凹陷地方進行，該處有兩條神經線，由大腿開始到小腿，「開個傷口，切咗兩條神經線，咁就會令佢（腓腸肌）收縮」，從而達到瘦小腿後群肌的目的。

他估計，不考慮以肉毒桿菌瘦腿，是因為效果只能維持6至9個月就打回原型，而這個「瘦小腿手術」效果維持得較長。但彭醫生指，這是不可逆轉的手術，「做完後，唔鍾意個形狀，你想返轉頭就無機會。」他表示，術後小腿肌肉力量變弱，「跑步、行樓梯會變差」。而且，小腿外形是由比目魚肌和腓腸肌所組成的小腿三頭肌決定，切除了兩條神經令腓腸肌萎縮，由於腓腸肌失去神經支配，不能收到運動指令而癱瘓，然後慢慢萎縮，而且離斷過久的神經不能復原，才會有「永久」的效果。

這個手術或許會令小腿視覺上短暫變瘦，「切咗（神經線）肌肉會細咗，但係咁喺度操，另一舊肌肉又會脹返，脹返後形狀係咪靚，又係另一個問題。」他認為，腳形要變美，是要由小腿、盆骨配合，故做這手術前要三思。

除了「瘦小腿」，內地最近亦興起所謂的「精靈耳」整形手術，即透過注射玻尿酸延長耳廓，令耳朵向外挺立起來，從正面看時露出更多，視覺上營造臉小的效果。

據內媒報道，玻尿酸原液的價格並不便宜，且要注射20多次才做到「精靈耳」效果，一針價格1萬多元人民幣（下同，約1.2萬港元）計，即要花上20萬元（約24萬港元）才有效果。

《蘋果》記者／新浪微博

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