六四32周年紀念日臨近，中共百年黨慶也只剩下月餘，內地當局加緊對異見人士噤聲。廣州異見人士王愛忠前日被誘捕離家並遭帶走後，再有九名警察到其居所「抄家」，妻子亦被帶走問話。至昨日，王妻收到當局發出對丈夫的刑事拘留通知書，指他涉尋釁滋事罪，已被羈押在廣州市天河區看守所。

據報，前日有人致電王愛忠，稱王的汽車被刮花，王落樓查看後，即被人帶走。隨後，有九名警察登門，向王妻展示搜查令，大肆搜查王家，在屋內取走29本書、兩台電腦及一部手機。

王愛忠被阻參與企業家飯敍

王妻之後也被傳喚到派出所，警員詢問丈夫的交際及言論情況，並警告她不要發聲。王妻事後向朋友表示，「王愛忠今天中午在家被帶走，警察在家裏進行了搜查，我剛剛從派出所做完筆錄出來，我現在不方便對外發佈消息，請大家知曉。」

至昨午，王愛忠的妻子上載當局提供的拘留通知書，指王因涉尋釁滋事罪，已在昨早被刑事拘留，目前被羈押在廣州天河看守所。

王愛忠是南方街頭運動倡導者之一，長期受廣東警方關注。本月5日，王愛忠本獲廣東企業家邀請聚餐，但突然遭國保阻止出席；參加飯敍的企業家席間遭約20名警察帶走，並問話至翌日凌晨。

王愛忠曾兩度在六四前夕被拘留：2013年，六四24周年前夕，他遭廣州警方約談和警告；2014年，六四25周年前夕，他被廣州警方於家中採取強制措施，隨後以涉嫌「尋釁滋事罪」刑事拘留，關押在廣州天河看守所，同年6月25日取保候審釋放。

王愛忠近日也被微博的愛國主義者盯上。早前印度疫情失控，內地網民不斷嘲笑印度，王愛忠則在Twitter表示，印度起碼做到透明，暗示中國如果誠實，可能死亡人數比公佈的還多，「在國家、民族這些概念之上還有重要的（是）對人的生命的敬畏和尊重。」在「牆內」的內地網民則轉載這個發言，並對他猛烈抨擊。微博上不少網民對於王被刑事拘留還留言說：「直接槍斃！」、「你們這些畜牲被抓的太少！」

無懼打壓堅持發聲

王愛忠月初亦曾在Twitter發文，闡述自己持續發聲的用心，「我想選擇發聲首先是為自己，因為發生在別人身上的事也有可能發生我們身上。另外，我想最好把發聲視為個人的社會責任，而不是對具體的個體的幫助、施恩。」、「他們動輒把一個人扣上敵對勢力的帽子，唯一的目的就是拒絕民眾對他們的任何批評和質疑，並且不允許有任何的不同意見存在。」

Twitter/新浪微博

王愛忠小檔案

年齡：44歲

祖籍：浙江省金華市

居住地：廣州

學歷：廣州中醫藥大學

職業：商人

維權經歷

2011年

發起並推廣南方街頭運動

2013年

2月 參與街頭反朝鮮核問題活動，被廣州警方行政拘留七天

5月26日 六四24周年前夕，遭廣州警方約談及警告

2014年

5月29日 六四25周年前夕，遭廣州警方從家中以「喝茶」名義帶走，並以涉嫌「尋釁滋事罪」被刑拘，約一個月後獲取保候審釋放

2021年

5月5日 獲廣州企業家邀請參與飯局，但被國保禁止出席，後該飯局的企業家全被當局帶走

5月28日 被廣州警方帶走，家被查抄，妻子亦遭傳喚至當地派出所

5月29日 涉嫌「尋釁滋事罪」被正式刑事拘留資料來源：《蘋果》資料室