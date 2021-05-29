繼新疆棉花和番茄之後，美國以「強迫勞動」為由，禁止中國遼寧大連一間漁業公司的魚穫進口。美國海關與邊境保護局對大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司的所有產品發出「禁止進口暫扣令」，指有證據顯示該公司的船隊涉及身體虐待、剋扣工資和限制漁工活動等，符合國際勞工組織所訂的強迫勞動準則。

美國海關與邊境保護局周五發表聲明，指「暫扣令」適用於大連遠洋漁業擁有或經營的32艘漁船，這些漁船涉及強迫勞動，受害漁工大部份為印尼籍，海關人員將扣留在入境港口、屬此公司漁船所捕撈的海產。美國海關近年也曾以不當對待外籍漁工為由，向個別台灣註冊漁船發出暫扣令，但向整支船隊發出暫扣令則屬首次。

監督海關事務的國土安全部長馬約卡斯說：「剝削工人的公司不可以在美國立足。由強迫勞工製造的產品不止剝削工人，也傷害美國商界並把消費者暴露於不道德採購。」受暫扣令影響的大連遠洋漁業產品，包括金槍魚（吞拿魚）、劍魚、罐頭魚，以至含有相關水產成份的寵物食品等。該公司2018年度輸美海產總值約2,160萬美元（約3,845萬港元），但在最新財政年度急降至僅23.3萬美元（約41萬港元）。

傳四名印尼漁工過勞死

曾在漁船工作的印尼工人說，他們每天工作18小時，工資僅得所承諾的一小部份，並超過一年沒有靠岸。亦有報道指，大連遠洋漁業的四艘公海漁船，涉嫌剝削印尼漁工人權，從前年12月至去年4月間共造成四名漁工死亡，其中三人遭棄屍大海。

《華盛頓郵報》/英國廣播公司