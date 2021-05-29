「去廁所吃屎！」有否想過這句不堪入耳的說話，竟出自幼兒園老師的嘴巴，而被罰的3歲女童又跟着做，而且先後吃了兩次。事發於雲南昆明五華區一所幼兒園，3歲女童露露（化名），疑因上課時未有好好讀書，遭幼兒園老師懲罰，兩度到廁所吃大便，過程還被其他同學目睹。不過，園方仍表示調查結果尚不明確，當地警方已介入調查事件。網民感到惡心之餘更狠批：「應讓老師示範！」

這宗引起網民熱議的離譜「吃屎」事件，發生在昆明五華區濱濱幼兒園。上周日（23日），露露向其母親李女士透露，在幼兒園因為不好好讀書、不好好吃飯，被老師懲罰到廁所內吃屎，其間還遭老師推撞及拍打臀部。

李女士得知此事後，十分震驚，即時聯絡園方了解，但園方否認。翌日早上，李女士再向露露問及此事，並錄音。

李女士問：「罰你進廁所做甚麼」，露露答：「進廁所吃屎」，李女士接着問：「為甚麼要罰你進廁所吃屎」，露露說：「因為我不好好讀書」。李女士又問：「進去罰你吃屎，你吃了沒有」，露露謂：「吃了」，還表示，自己進了廁所之後，老師便不允許她出來。

李女士表示，露露過去從未說謊，所以認為女兒是可信的。她當日報警處理，並在警方陪同下回幼稚園了解情況，有兩名幼兒園學生表示，今次並非露露第一次被罰「吃屎」，學生們還明確指出是「榮老師」讓露露吃。

李姓母親無奈表示，女兒先前在幼稚園的另一間分校讀書，但因為女兒說被教師打過耳光，所以才轉到總園，沒想到才過了18天，又發生這樣的事，目前已經辦理休學。

本月25日，露露接受內媒採訪時在鏡頭前再度承認，曾被老師罰到廁所吃屎，還做了手指放入嘴的動作，並說：「去了兩次」。

涉事幼兒園隨後回應指，目前調查結果尚不明確，並稱已交給公安部門和教育部門調查。當地教育體育局則指出，已接到相關舉報，正與公安聯合調查，若情況屬實，會對外公佈並作出相應處分。目前，當地警方已就此事展開調查。

不過，有疑似是幼兒園老師的網民質疑露露「證供」的可信性，他舉例指，他記得曾跟班上小孩子說，拉大便要跟老師說，老師可幫忙擦屁股，結果有天家長投訴，指他跟班裏小孩說不能在學校大便，有也要憋着回家拉，所以他覺得小孩的說話，不可盡信。

澎湃新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）