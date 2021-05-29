台灣目前欠缺疫苗，不少地方政府、企業及民間團體都有意協助採購疫苗，包括鴻海集團創辦人郭台銘提出申請購買500萬劑輝瑞復必泰（BioNTech）疫苗。陳時中下午稱感謝各方協助，但仍須由政府統籌向原廠簽約採購，以確保疫苗安全、法律刑責及接種部署等問題。

鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘指出，永齡將委託合格廠商向政府提出採購500萬劑輝瑞復必泰疫苗申請，疫苗由德國生產包裝，由德國空運直抵台灣，中間沒有任何代工及分裝，換言之是繞過中國代理復星。郭台銘明言：「不要將德製BioNTech與中國製疫苗混為一談。」台灣宗教團體佛光山亦提出申請購買50萬劑強生疫苗。有傳港澳台灣同鄉會及香港台灣婦女協會等由台灣人組成的團體，亦有意捐助40萬劑由「香港醫管局」所擁有的復必泰到台灣。醫管局回應指，疫苗由政府購買及統籌分配。

藍營的孫文學校總校長張亞中昨宣佈，已透過台商及大陸友人捐贈取得德國復必泰疫苗500萬劑，大陸國藥疫苗500萬劑。張亞中稱，願意將疫苗全部委託台灣衞福部，或提供各縣市政府，「台灣人要打BNT還是中國國藥，讓民眾自己決定」。

疫下掃黃 拘涉賣淫港男

彰化警方連日掃黃，昨發現一名39歲郭姓、有台灣身份證的香港男子，在網上號稱提供按摩及「心靈上交流」，顧客加錢更可進行性交易。他在LINE上宣傳，被當地女警放蛇拘捕。

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