世界維吾爾代表大會（World Uighur Congress）主席多力坤．艾沙（Dolkun Isa）胞弟胡史塔爾．艾沙（Hushtar Isa）近日遭內地當局判處無期徒刑，世維會對此予以強烈譴責，並且呼籲國際社會就中國有系統地迫害維吾爾人究責。

世維會昨（29日）發表聲明，指在新疆維吾爾自治區的胡史塔爾．艾沙曾任職餐廳和駕訓學校，2017年被捕後送進拘留營，以「煽動恐怖主義」罪名判刑兩年，自此下落不明。

世維會聲明中引述多力坤．艾沙指是因為自己投身新疆志業連累弟弟遭判刑，令他心碎，覺得弟弟是無辜。他表示，「我連續第3年接獲如此心碎消息」，因為他於2019年開始分別得知母親死於集中營、父親死訊，及弟弟被判處無期徒刑。

世維會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）指出，中國政府將海外維吾爾人在新疆的親友當成人質，企圖讓他們噤聲。他今（30日）向台灣中央社表示，自2016年中國政府加強在新疆推行鎮壓式的「嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動」，當地已有超過25萬人遭司法系統定罪判刑，2016年到2018年間新疆的監禁率增近5倍，亦是中國其他地區的5倍以上。

世維會指出，維吾爾人和哈薩克人經常因「煽動恐怖主義」或「煽動種族仇恨」等含糊罪名而被囚。迪里夏提強調，所謂教育中心，「是名副其實的集中營」。

他表示，自從集中營曝光後，大量證據顯示中國有系統地迫害維吾爾人，認為「這是無法掩蓋和歪曲的事實」。世維會再度敦促國際社會對如此暴行予以譴責、追究中國嚴重違反國際法和國際慣例的責任，並且呼籲聯合國公開記錄、調查和報告中國政府的罪行。

中央社

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